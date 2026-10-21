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Cesc Fabregas menjadi otak di balik kemenangan telak 4-1 atas Manchester United, mengungkap kelemahan pertahanan kubu Michael Carrick lewat permainan posisi yang lebih unggul. Nico Paz menjadi pembeda dengan memanfaatkan ruang di antara lini tengah dan lini belakang United yang tidak padu.

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Pertandingan Liga Champions ini menyajikan pertarungan menarik antara dua filosofi kepelatihan yang bertolak belakang. Cesc Fabregas, penganut permainan posisi dengan penguasaan bola tinggi, berupaya memanfaatkan ruang di antara area tengah dan sayap serta menciptakan keunggulan jumlah pemain di sepertiga akhir. Tujuannya jelas: menggunakan keunggulan teknik untuk melewati tekanan Manchester United dan membuat bek-bek tengah tim tamu harus menghadapi penyerang tanpa bantuan. Dengan penguasaan bola 54 persen dan angka expected goals dua kali lipat lebih besar (1,97 berbanding 0,62), dominasi Como merupakan hasil langsung dari rencana yang dijalankan dengan sempurna sejak menit kedua.

Michael Carrick, yang menghadapi tekanan semakin besar, mencoba menerapkan formasi 4-2-3-1 yang rapat agar timnya bisa melancarkan transisi cepat. Namun, krisis cedera parah yang menepikan pemain-pemain penting seperti Lisandro Martinez dan Marcus Rashford membuat rancangan taktiknya tampak rapuh. United berupaya bermain langsung ke depan dan memanfaatkan kecepatan Mbeumo serta Cunha saat melakukan serangan balik, tetapi pada akhirnya gagal mengantisipasi mobilitas lini tengah Como. Akibatnya, struktur permainan mereka runtuh dan mereka tertinggal hanya beberapa saat setelah sepak mula.

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Susunan taktik Como

Fabregas menerapkan formasi 4-2-3-1 yang fleksibel dan lebih menyerupai 3-2-5 saat menguasai bola. Kuncinya terletak pada peran kedua bek sayap. Yan Couto dan Alex Valle bergerak maju, membuat lini pertahanan United melebar dan menciptakan celah besar di area dalam. Hal ini memungkinkan Paz beroperasi sebagai pemain nomor sepuluh dengan kebebasan penuh. Paz menjadi penggerak utama tim, mencetak dua gol dan menyumbang satu assist. Posisinya di antara dua gelandang bertahan United, Youri Tielemans dan Andrey Santos, terus menimbulkan kebingungan karena keduanya tidak tahu kapan harus bertahan di posisi yang lebih dalam atau bergerak menekannya.

Pemicu tekanan tim tuan rumah dirancang dengan cermat. Alih-alih terus menekan tinggi secara gegabah, Como menerapkan blok pertahanan menengah yang berubah menjadi tekanan agresif satu lawan satu begitu United mengoper bola ke bek sayap. Dengan menutup jalur umpan menuju Bruno Fernandes, Como memaksa United melepaskan bola-bola panjang yang kecil peluangnya untuk berhasil dan dengan mudah dikuasai kembali oleh Kempf dan Ramon. Saat membangun serangan, Maximo Perrone turun ke antara dua bek tengah untuk menciptakan situasi tiga lawan dua menghadapi lini pertama tekanan United, sehingga bola dapat dialirkan dengan lancar. Efektivitas susunan ini terlihat dari lima serangan balik mereka yang tercatat, tiga di antaranya berbuah gol ketika mereka membelah pertahanan United yang tidak terorganisasi saat transisi.

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Susunan taktik Manchester United

Formasi 4-2-3-1 United dirancang untuk bereaksi terhadap permainan lawan, tetapi tidak ditopang disiplin bertahan yang dibutuhkan untuk menghadapi sistem Fabregas. Karena Harry Maguire dan Matthijs de Ligt tidak memiliki kecepatan untuk mengejar lawan saat bermain dengan garis pertahanan tinggi, Carrick meminta mereka turun lebih dalam. Namun, lini tengah tidak ikut turun. Hal ini menciptakan ruang kosong di tengah lapangan. Tielemans dan Santos kesulitan melindungi lini belakang dan kerap berada di depan bola, sehingga empat pemain belakang sepenuhnya terekspos oleh pergerakan langsung Douvikas serta kedatangan Jacobo Ramon dari lini belakang.

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Dalam menyerang, United terlalu bergantung pada kemampuan individu ketimbang pola permainan yang terstruktur. Bruno Fernandes kerap terpaksa turun ke wilayah pertahanannya sendiri hanya untuk mendapatkan bola, sehingga ancaman kreativitas terbesar United menghilang dari sepertiga akhir. Mbeumo dan Matheus Cunha terisolasi di sisi lapangan, menerima bola dengan membelakangi gawang alih-alih sambil berlari menyambutnya. Meski United mencatat 13 tembakan, banyak di antaranya merupakan percobaan spekulatif dari jarak jauh atau dilepaskan di bawah tekanan besar. Mereka pun gagal menciptakan satu pun serangan balik dengan peluang berkualitas tinggi. Gol telat Joshua Zirkzee pada waktu tambahan hanya memperbaiki catatan statistik dalam pertandingan yang memperlihatkan United kalah secara taktik di segala aspek.

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Pertarungan taktik

Pertandingan ini ditentukan di ruang tempat Paz beroperasi. Fabregas melihat bahwa lini tengah United tidak memiliki gelandang bertahan alami tanpa Kobbie Mainoo. Dengan meminta Paz terus bergerak ke ruang di antara area tengah dan sayap kanan, ia menarik Santos keluar dari posisinya. Ketika Santos bergeser untuk menutup pergerakan tersebut, jalur di tengah terbuka bagi Lucas Da Cunha dan Douvikas untuk bekerja sama. Ketimpangan taktik inilah yang menjadi faktor utama di balik 1,97 xG yang diciptakan Como. Mereka bukan sekadar lebih sering menembak, melainkan menciptakan peluang berkualitas tinggi dengan memanfaatkan kelemahan struktur permainan lawan.

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Ketidakmampuan Carrick menyesuaikan posisi garis pertahanannya membuat jarak menuju gawang lawan terlalu jauh untuk ditempuh United, bahkan ketika mereka berhasil merebut bola. Fabregas memenangi pertarungan taktik dengan membiarkan United mencoba bermain melalui tengah, karena ia tahu timnya memiliki kemampuan teknik untuk merebut kembali bola dan menghukum ruang yang ditinggalkan. Ini merupakan contoh luar biasa dalam memanfaatkan ketiadaan identitas bertahan lawan.

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Penyesuaian selama pertandingan

Menyadari kurangnya kendali timnya, Carrick melakukan dua pergantian pemain saat jeda dengan memasukkan Amad Diallo dan Carlos Baleba untuk menggantikan Andrey Santos dan Matheus Cunha. Masuknya Baleba dimaksudkan untuk menambah kekuatan fisik di posisi gelandang bertahan, tetapi penyesuaian itu langsung terganggu ketika Douvikas mencetak gol kedua Como pada menit ke-49. Perubahan tersebut tidak banyak membantu menghentikan laju gol Como. Baleba bahkan menerima kartu kuning hanya lima menit setelah masuk, sehingga kemampuannya untuk menekan secara agresif semakin terbatas.

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Sementara itu, Fabregas menggunakan pergantian pemain untuk menjaga intensitas tekanan timnya. Masuknya Maxence Caqueret menggantikan Baturina pada menit ke-60 memberi tenaga baru di lini tengah, memastikan United tidak mampu membangun momentum. Setelah Paz membawa Como unggul 3-0, Fabregas beralih ke formasi 4-4-1-1 yang lebih berhati-hati untuk mempertahankan keunggulan hingga laga usai. Ia memasukkan Dossena dan Smolcic untuk menambah postur pemain di kotak penalti. Carrick memasukkan Joshua Zirkzee menggantikan Bruno Fernandes pada menit ke-66 dan secara efektif beralih ke formasi 4-4-2. Namun, langkah ini justru membuat lini tengah semakin kosong, memungkinkan Ramon melaju ke depan dan mencetak gol keempat pada menit ke-76.

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Kesimpulan

Pada akhirnya, struktur posisi Como yang lebih baik serta ketajaman mereka dalam memanfaatkan ruang di antara area tengah dan sayap menentukan hasil pertandingan. Fabregas memanfaatkan kecerdasan Paz untuk membongkar Manchester United yang tampak kehilangan arah secara taktik dan kelelahan secara fisik. Ketidakmampuan United menutup jarak antara lini tengah dan pertahanan membuat Como mudah menembus mereka. Meski gol telat Zirkzee sedikit menyelamatkan harga diri United, laga ini menjadi kemenangan mutlak pola serangan Fabregas yang terencana dengan cermat atas sistem Carrick yang tidak padu dan dilemahkan cedera. Tim asal Italia itu lebih kompak, lebih jelas dalam menjalankan rencana, dan jauh lebih disiplin secara taktik.