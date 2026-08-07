Klub Barcelona bergerak cepat untuk merekrut Rodri, bintang Manchester City, setelah mendapatkan persetujuan sang pemain.

Surat kabar "Sport" menyebutkan bahwa Barcelona mengajukan penawaran finansial awal senilai 45 juta euro, ditambah 10 juta euro sebagai bonus tambahan, sebuah tawaran yang tidak disetujui oleh klub Inggris tersebut.

Manchester City sebelumnya telah menetapkan garis merah mereka dengan Real Madrid pada angka 65 juta euro, dan masih berpegang pada harga tersebut untuk sang pemain, meski masih ada ruang untuk negosiasi.

Rodri sendiri dimungkinkan untuk terlibat dalam negosiasi ini, mengingat posisinya yang begitu penting di dalam klub, setelah ia mendapatkan hak untuk mengambil keputusan mengenai masa depannya.

Klub Katalan itu menilai bahwa kontrak sang pemain hanya tersisa satu tahun lagi, dan bahwa ia telah memberikan persetujuannya untuk menandatangani kontrak, sehingga tidak akan ada perebutan tawaran untuk mendapatkan jasanya.

Selama pembicaraan awal, lingkaran terdekat sang pemain memberitahu Barcelona bahwa Manchester City menargetkan perolehan sebesar 65 juta euro.

Barcelona telah menetapkan batas atas untuk jumlah tetap yang akan mereka bayarkan dalam kesepakatan ini, dan sama sekali tidak akan melampaui 50 juta euro, setelah itu, dapat ditambahkan bonus untuk menaikkan nilai kesepakatan hingga mendekati angka 60 juta euro, yang merupakan harga yang dianggap adil oleh Barcelona.

Sport mencatat, "Hubungan antara kedua klub baik, dan diharapkan kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan akhir untuk menuntaskan transaksi ini selama akhir pekan ini."

Adapun terkait sang pemain, Barcelona telah memahami betul tuntutan Rodri, sebagai salah satu pemain dengan gaji tertinggi di Manchester City, yang bahkan sudah memiliki tawaran perpanjangan kontrak di atas meja.

Barcelona telah mengerjakan angka-angka tersebut, dan mencapai kesepakatan awal terkait kontrak sang pemain untuk empat musim mendatang, dan Rodri mungkin akan terbang ke Barcelona pekan depan, jika kesepakatan ini rampung secara final dalam beberapa hari ke depan.