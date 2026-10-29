Musim lalu, FC Bayern menorehkan sejarah: Dengan 16 kemenangan beruntun, klub asal Munich itu mencatatkan awal musim terbaik dalam sejarah lima liga top Eropa dan memecahkan rekor AC Milan yang telah bertahan lebih dari 30 tahun. Klub Italia itu mengawali musim 1992/93 dengan 13 kemenangan beruntun. Bayern baru kehilangan poin untuk pertama kalinya pada 8 November, saat bermain imbang 2-2 melawan Union Berlin di Bundesliga.

Rentetan seperti itu sudah mustahil terulang sejak awal musim ini. Pada laga kompetitif keempat, Bayern hanya bermain imbang 0-0 melawan FC Schalke 04 di Bundesliga. Setelah 13 pertandingan, mereka sudah empat kali kehilangan poin. Bayern juga hanya bermain imbang melawan FC Augsburg, Viking Stavanger, dan FC Arsenal.

Namun, karena belum sekali pun kalah, Bayern tetap memiliki keunikan di antara klub-klub dari lima liga top Eropa: Mereka menjadi satu-satunya klub yang masih tak terkalahkan di semua kompetisi musim ini. Bahkan, para pemuncak klasemen liga besar lainnya, yakni FC Barcelona, Manchester City, Paris Saint-Germain, dan Inter Milan, masing-masing sudah menelan setidaknya dua kekalahan.

FC Bayern Belum Mencatatkan Nirbobol Dalam Enam Laga

Status tak terkalahkan Bayern terutama ditopang oleh lini serang yang sangat tajam. Mereka sudah mencetak 47 gol, atau rata-rata 3,6 gol per pertandingan. Angka itu persis sama dengan catatan pada titik yang sama musim lalu. Hal tersebut terutama berkat statistik luar biasa dua bintang mereka: Michael Olise mencatatkan 19 kontribusi gol dalam 13 pertandingan, sementara pemain terbaik dunia Harry Kane mencatatkan 17. Bayern sampai batas tertentu bergantung pada keduanya.

Pertandingan berikutnya FCB Bundesliga 13.30 BVB

Sementara itu, lini pertahanan menimbulkan sedikit kekhawatiran. Bayern sudah kebobolan 14 gol, rata-rata lebih dari satu gol per pertandingan. Dalam 13 laga kompetitif, mereka baru tiga kali mencatatkan nirbobol. Musim lalu, setelah jumlah pertandingan yang sama, mereka melakukannya dua kali lebih sering. Yang terutama mengkhawatirkan adalah trennya: Dalam enam laga kompetitif terakhir, Bayern selalu kebobolan setidaknya satu gol, bahkan saat menjamu klub divisi dua 1. FC Magdeburg di DFB-Pokal.

Mungkinkah itu disebabkan kurangnya kekompakan? Yang jelas, saat ini belum ada susunan empat bek yang jelas-jelas menjadi pilihan utama. Min-Jae Kim dan Jonathan Tah bersaing memperebutkan posisi di samping Dayot Upamecano yang sudah pasti menjadi pilihan utama. Di posisi bek sayap, Josip Stanisic, Konrad Laimer, Nathaniel Brown, dan Alphonso Davies mendapat kesempatan yang relatif sama tanpa hierarki yang jelas. Laimer, Brown, dan Davies juga sudah pernah dibutuhkan di posisi yang lebih ofensif karena keterbatasan pemain.

Dalam beberapa hari ke depan, rangkaian laga tak terkalahkan Bayern akan menghadapi dua ujian berat. Pada Sabtu, mereka menghadapi rival domestik terberat, Borussia Dortmund, dalam laga besar Bundesliga. Pada Selasa, mereka bertandang ke markas Atletico Madrid di Liga Champions.