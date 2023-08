Chelsea Sepakat Pinjamkan Romelu Lukaku Ke AS Roma: Biaya Cuma £5 Juta

Romelu Lukaku akan bereuni dengan Jose Mourinho di Roma setelah Chelsea menerima tawaran pinjaman £5 juta.

Lukaku segera gabung Roma secara pinjaman

Sang striker bereuni dengan Jose Mourinho

Roma bayar biaya £5 juta dan gaji £6 juta

AS Roma setuju untuk membayar £5 juta kepada Chelsea demi meminjam Romelu Lukaku musim ini, menurut The Telegraph. Striker Belgia itu juga bersedia menerima pemotongan gaji sehingga The Blues tidak perlu menanggung sebagian dari gaji £6 juta yang akan ia terima di Roma.

Awalnya Lukaku terlihat akan bertahan di Chelsea musim ini setelah menolak pindah ke Inter, Juventus, dan klub Arab Saudi Al-Hilal. Chelsea sendiri sangat ingin menjual pemain berusia 30 tahun itu, tapi sekarang setidaknya mereka tidak akan memasukkannya ke dalam daftar gaji untuk sisa musim.

Lukaku akan kembali ke Italia dan bermain di bawah asuhan Mourinho, yang melatihnya di Manchester United. Striker tersebut – yang didatangkan Chelsea dari Inter seharga £97,5 juta ($135 juta) pada 2021 – harus menyetujui pemotongan gaji lebih lanjut jika ia kembali ke Chelsea setelah musim ini. Dia masih memiliki sisa kontrak tiga tahun.