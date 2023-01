Chelsea Dijarah! Newcastle United Siap Rampas 3 Bintang The Blues Di Januari

Chelsea dijarah! Newcastle United incar 3 bintang The Blues dan siap menebus ketiganya di bursa transfer Januari

Newcastle incar trio Chelsea

The Magpies ingin pertebal lini tengah

Chelsea dihimpit dilema pendaftaran pemain

APA YANG TERJADI?

Newcastle United mengincar tiga pemain Chelsea di bursa transfer Januari, menurut laporan The Telegraph. Klub berjulukan The Magpies itu disebut-sebut tertarik mendatangkan Conor Gallagher, Ruben Loftus-Cheek, DAN Hakim Ziyech dari The Blues.

SITUASINYA:

Chelsea memang enggan melepas Gallagher dan Loftus-Cheek mengingat krisis cedera di lini tengah, namun diyakini dengan senang hati melego Ziyech yang sampai saat ini masih belum bisa mendapatkan posisi penyerang starter di Stamford Bridge. Namun prioritas Newcastle adalah gelandang baru dan Gallagher merupakan target jangka panjang kepala rekrutmen mereka, Steve Nickson.

TERLEBIH LAGI:

Ketiga nama di atas jarang mendapatkan menit bermain di London barat, dan mengingat Chelsea sedang jor-joran merekonstruksi skuad mereka, penjualan pemain tak bisa sepenuhnya dikesampingkan. Newcastle punya alternatif dalam diri bintang Manchester United Scott McTominay dan gelandang Wolves Ruben Neves, tetapi Chelsea harus mendepak dua pemain non-homegrown dari skuad Liga Champions setelah meresmikan Benoit Badiashile dan Mykhailo Mudryk, serta masih memburu Noni Madueke-nya PSV.

DALAM FOTO:

SELANJUTNYA UNTUK CHELSEA & NEWCASTLE?

Chelsea terseok-seok musim ini, terdampar di peringkat 10 Liga Primer Inggris dan telah tersingkir dari dua piala domestik. Di sisi lain pasukan Eddie Howe terbang tinggi menempati peringkat tiga dan mencapai semi-final Piala Liga.

The Blues arahan Graham Potter akan menyambangi markas Liverpool pada Minggu (22/1) malam WIB mendatang, sementara Newcastle ditantang Crystal Palace pada Minggu (22/1) dini hari WIB.