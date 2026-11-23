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Chelsea mempertimbangkan merekrut gelandang Monaco Lamine Camara dan pemain Bournemouth Alex Scott sekaligus pada Januari untuk memperkuat lini tengah. Meski menghadapi persaingan serius dari rivalnya di Liga Primer, Liverpool, para petinggi klub asal London barat itu tetap yakin dapat meyakinkan keduanya untuk bergabung pada tahun baru.

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Chelsea incar dua tambahan di lini tengah

TEAMtalk melaporkan bahwa Chelsea tidak menutup kemungkinan merekrut Camara dan Scott sekaligus saat bursa transfer kembali dibuka. Kurangnya kedalaman lini tengah Chelsea terlihat pada akhir pekan lalu ketika Moises Caicedo mengalami cedera pada awal laga dalam kekalahan 4-1 dari Leeds United . Para petinggi yang bertanggung jawab atas perekrutan pemain menilai keduanya menawarkan kualitas taktis yang berbeda di lini tengah, meski sama-sama bermain di area serupa.

Kegagalan transfer musim panas tak menyurutkan minat

Chelsea awalnya mengincar Camara menjelang akhir bursa transfer musim panas saat berupaya keras mencari pengganti Enzo Fernandez setelah kepindahannya ke Manchester City. Transfer dengan Monaco sudah disiapkan sebelum klub dari wilayah kepangeranan itu membatalkannya pada saat terakhir , sehingga menimbulkan kekesalan besar di Stamford Bridge.

Namun, laporan tersebut menyebut Chelsea tidak menyalahkan pemain tim nasional Senegal itu atas kegagalan transfer tersebut. Para petinggi klub tetap menjalin komunikasi rutin dengan pihak Camara dan terus memantau perkembangannya sepanjang musim ini. Camara pun menunjukkan performa mengesankan dengan bermain dalam setiap menit pertandingan Monaco di Ligue 1 sejauh musim ini.

Persaingan Liverpool persulit upaya perekrutan pada Januari

Selain terus mengejar Camara, Chelsea juga mencatat kemajuan bertahap dalam upaya merekrut Scott. TEAMtalk menambahkan bahwa Bournemouth siap bernegosiasi mengenai gelandang tersebut setelah ia menolak sejumlah tawaran untuk memperpanjang kontraknya saat ini di Vitality Stadium.

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Memenangkan persaingan untuk mendapatkan salah satu pemain itu tidak akan mudah. Keduanya secara luas diperkirakan akan pindah pada Januari dan menarik minat besar dari klub-klub kasta tertinggi. Liverpool diketahui sangat mengagumi kedua gelandang tersebut, sementara pelatih klub Anfield itu, Andoni Iraola, ingin memperkuat pilihan pemainnya. Situasi ini membuka peluang terjadinya persaingan perekrutan pada tahun baru. Meski demikian, Chelsea tetap yakin keduanya akan memilih London barat jika diberi pilihan.

Persaingan antarklub menanti pada Januari

Chelsea harus lebih dulu menilai tingkat keparahan cedera Caicedo sembari berusaha bangkit dari kekalahan telak di Leeds. Di balik layar, para direktur olahraga perlu bertindak tegas sebelum Januari untuk mengungguli Liverpool asuhan Iraola dalam negosiasi dengan Monaco dan Bournemouth. Merekrut kedua gelandang itu sekaligus akan segera meningkatkan kedalaman skuad Chelsea untuk paruh kedua musim ini.