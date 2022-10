Rekaman Pierre-Emerick Aubameyang mengkritik Mikel Arteta viral di dunia maya, di mana ia menyebut bos Arsenal itu tak kompeten tangani pemain bintang

SITUASINYA: Aubameyang kini telah kembali ke Liga Primer Inggris bersama Chelsea, setelah dibeli dari Barcelona di bursa transfer musim panas. Sementara itu, Arteta memandu The Gunners melakoni start impresif musim ini, menang tujuh kali dari delapan pertandingan pertama di EPL dan kini duduk di peringkat kedua di bawah Manchester City.

APA YANG TERJADI? Aubameyang tertangkap kamera mengkritik bos Arsenal Mikel Arteta usai meninggalkan The Gunners. Penyerang asal Gabon itu hengkang ke Barcelona secara gratis Januari lalu setelah dibekukan dari skuad dan kehilangan status kapten lantaran tindak indisipliner. Auba menyalahkan kepergiannya kepada Arteta, sementara sang pelatih bersikeras bahwa dirinya adalah "solusi, bukan masalah."

