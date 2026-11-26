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Cesc Fabregas dengan cepat menjadi salah satu pelatih muda yang paling banyak dibicarakan di sepakbola Eropa. Pertanyaan tentang kemungkinan kembali ke Barcelona pun tak terelakkan. Mantan gelandang Barcelona itu tampil mengesankan sebagai pelatih Como, memicu spekulasi bahwa suatu hari ia bisa menggantikan Hansi Flick di Camp Nou.

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Fabregas ditanya soal kembali ke Camp Nou usai kemenangan di Liga Champions

Fabregas menghadapi pertanyaan tentang kemungkinan kembali ke Catalonia setelah Como menang 1-0 atas AEK Athens di Liga Champions . Berbicara kepada TNT Sports Mexico seusai pertandingan, mantan gelandang Barcelona, Arsenal, dan Chelsea itu ditanya apakah ia bisa membayangkan suatu hari melatih klub tersebut.

Meski kedekatannya dengan Barcelona membuat namanya tetap diperhitungkan sebagai kandidat pada masa depan, Fabregas enggan membuat prediksi jangka panjang. Prioritasnya tetap menjalankan tugasnya saat ini di Italia, bukan menanggapi spekulasi tentang siapa yang kelak akan menggantikan Flick.

Pelatih Como tegaskan memikirkan masa depan 'tidak membawa ke mana-mana'

Menanggapi perhatian yang kian besar terhadap karier kepelatihannya, Fabregas menjelaskan bahwa pengalaman masa lalu mengajarinya untuk tidak merencanakan masa depan terlalu jauh.

"Saya termasuk orang yang menjalani hari demi hari. Memikirkan masa depan biasanya tidak membawa Anda ke mana-mana," katanya. "Saya berasal dari sana, saya tumbuh besar di klub itu, dan saya mengenal semua orang di sana. Namun, saya tidak pernah suka berpikir terlalu jauh ke depan. Ketika saya pernah melakukannya, hasilnya tidak baik bagi saya."

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Ia juga menekankan pentingnya menikmati masa kini sembari menangani tuntutan sehari-hari dari proyek yang terus berkembang di Como.

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"Hidup itu seperti menerbangkan pesawat, Anda tidak pernah tahu kapan lajunya akan melambat," tambahnya. "Karena itu, kita harus berusaha menikmati hidup setiap saat. Ketika waktunya bertanding, bertandinglah; ketika waktunya bersenang-senang, bersenang-senanglah; ketika waktunya bersama keluarga, bersama keluargalah.

"Saya berusaha menjaga keseimbangan di tengah persaingan dan tuntutan sebagai pelatih di klub seperti Como, yang sedang berkembang dan memberi saya begitu banyak tanggung jawab. Seperti yang saya katakan, saya fokus pada keseharian karena memikirkan masa depan biasanya tidak membawa Anda ke mana-mana."

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Mantan gelandang itu masih menonton setiap pertandingan Barcelona

Meski meredam pembicaraan tentang kemungkinan segera kembali ke Camp Nou, Fabregas tetap mengikuti perkembangan mantan klubnya dengan saksama. Kekagumannya terhadap permainan Barcelona bahkan membuat perhatiannya teralihkan saat menyiapkan taktik untuk pertandingan Como di Eropa.

"Saya tidak melewatkan satu pertandingan pun," lanjutnya. "Beberapa hari lalu, kami sedang menyiapkan rencana pertandingan melawan AEK, dan saya menayangkan pertandingan mereka di ponsel. Para asisten saya harus beberapa kali mengatakan: ‘Fokus, ini penting.’ Namun, saya memang sangat mencintai sepakbola, dan Barca bermain di level yang luar biasa, seperti PSG atau Bayern Munich. Empat atau lima tim ini benar-benar hebat, dan saya senang menonton mereka."

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Kontrak Como hingga 2028 dan dukungan untuk Flick redam rumor kepindahan dalam waktu dekat

Kemungkinan kembali ke Spanyol masih tampak jauh karena Fabregas terikat kontrak dengan Como hingga 2028 dan sebelumnya telah menyatakan keinginan untuk menuntaskan kontrak tersebut. Jika ia terus menunjukkan kemajuan di Italia, namanya akan tetap masuk dalam pertimbangan apabila posisi pelatih suatu hari lowong.

Namun, di Catalonia, belum ada tanda-tanda pergantian pelatih dalam waktu dekat. Pimpinan bidang olahraga Barcelona tetap sangat puas dengan Flick, sehingga Fabregas dapat berfokus pada proyeknya di Como tanpa tekanan langsung.