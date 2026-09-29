Ferran Soriano menolak membantah tuduhan keras dari Rob Harris, reporter Sky Sports. CEO Manchester City itu tidak ingin memberikan penjelasan mengenai dakwaan pelanggaran aturan finansial Premier League.

"Premier League hari ini mengonfirmasi bahwa kalian telah berbuat curang selama hampir sepuluh tahun. Apakah Anda meminta maaf kepada para pendukung sepak bola?", tanya Harris kepada petinggi Manchester City tersebut. "Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan, terima kasih," jawab singkat Soriano.

Harris kemudian ingin tahu apakah Soriano yakin Manchester City bisa memenangkan proses banding. "Premier League berbicara tentang 'kontrak palsu'. Apakah ini 'klub palsu'? Anda tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepada dunia sepak bola? Kalian sudah begitu lama berbuat curang." Soriano sekali lagi mengatakan "terima kasih" lalu pergi.

Soriano antara lain pernah menjabat sebagai wakil presiden Barcelona pada periode 2003 hingga 2008. Sosok berpengalaman asal Spanyol itu sejak 2012 menjabat sebagai CEO Manchester City, yang kini tampak berada dalam masalah besar.

Manchester City telah melanggar aturan finansial Premier League selama sembilan tahun, demikian yang tertulis pada Selasa di situs Premier League. Sebelumnya, sudah terungkap bahwa raksasa Inggris itu dinyatakan bersalah atas tidak kurang dari 114 pelanggaran aturan di bidang finansial.

Premier League kini untuk pertama kalinya mengeluarkan pernyataan. Manchester City antara lain dituduh meneken kontrak palsu dengan mitra komersial, yang di dalamnya kesepakatan antara semua pihak digambarkan secara tidak benar. Dengan cara ini, klub bisa menurunkan biaya di atas kertas dan meningkatkan pemasukan.

Dengan melanggar aturan, Manchester City mampu menyembunyikan biaya sebesar 1,05 miliar euro dari pengawasan regulator. Selain itu, kondisi keuangan klub dinilai lebih baik daripada kenyataannya, sehingga konsekuensi selama bertahun-tahun tidak kunjung dijatuhkan.