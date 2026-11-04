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Europa League
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Celta Vigo vs Royale Union Saint-Gilloise hari ini: Siapa yang menyiarkan pertandingan ini secara langsung di TV dan live streaming?

Celta Vigo vs Union St.Gilloise
Celta Vigo
Union St.Gilloise
Europa League

Celta Vigo menghadapi Royale Union Saint-Gilloise di Liga Europa. Namun, siapa yang menayangkan pertandingan ini secara langsung di televisi dan live streaming hari ini?

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Celta Vigo vs. Royale Union Saint-Gilloise: Waktu kick-off

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Europa League - Pekan 4
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Pertandingan antara Celta Vigo dan Royale Union Saint-Gilloise dimulai pada 5 November 2026 pukul 21.00.

Celta Vigo vs. Royale Union Saint-Gilloise: Siapa yang menyiarkan pertandingan hari ini secara langsung di TV dan live streaming?

Kabar pekan ini: Apa yang terjadi di Celta Vigo dan Royale Union Saint-Gilloise?

Celta Vigo menghadapi pertandingan ini dengan catatan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima laga kompetitif terakhir. Pada laga terbarunya, mereka kalah 3:0 dari Rayo Vallecano di LaLiga. Sebelumnya, mereka meraih kemenangan tandang 1:2 atas Celtic Glasgow di Liga Europa. Dalam lima pertandingan tersebut, Celta mencetak total tujuh gol dan kebobolan enam gol.

Royale Union Saint-Gilloise berada dalam performa yang jauh lebih baik: empat kemenangan dan satu hasil imbang dalam lima laga kompetitif terakhir. Kemenangan terbaru mereka diraih dengan skor 1:2 di kandang KVRS Waasland-SK Beveren dalam Jupiler League. Yang sangat mengesankan adalah kemenangan 4:0 atas Hapoel Beer Sheva di Liga Europa. Dalam periode tersebut, Union mencetak total 13 gol dan hanya kebobolan tiga gol.

CEL

CEL - Performa

JUV
K1-2
ALA
M2-1
CEL
M1-2
BET
S0-0
RAY
K3-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
5/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
GIL

GIL - Performa

RSO
S1-1
NIJ
M3-0
HBS
M4-0
CER
M5-2
BEV
M1-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
15/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Celta Vigo vs. Royale Union Saint-Gilloise: Susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Celta Vigo vs Union St.Gilloise

Manajer

  • C. Giraldez

Celta Vigo vs. Royale Union Saint-Gilloise: Performa

CEL

CEL - Performa

JUV
K1-2
ALA
M2-1
CEL
M1-2
BET
S0-0
RAY
K3-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
5/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
GIL

GIL - Performa

RSO
S1-1
NIJ
M3-0
HBS
M4-0
CER
M5-2
BEV
M1-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
15/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Celta Vigo vs. Royale Union Saint-Gilloise: Rekor pertemuan

Celta Vigo vs. Royale Union Saint-Gilloise: Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Olympiakos PiraeusOlympiakos PiraeusOLY
431041+310
S
M
M
M
2
BenficaBenficaBEN
3300102+89
M
M
M
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
M
M
M
4
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
330081+79
M
M
M
5
FerencvarosFerencvarosFTC
330093+69
M
M
M
6
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
321081+77
M
S
M
7
JuventusJuventusJUV
321093+67
S
M
M
8
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
S
M
M
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
S
M
M
10
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
320162+46
M
M
K
11
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
320154+16
K
M
M
12
RennesRennesREN
413043+16
S
S
M
S
13
LyonLyonOL
320156-16
K
M
M
14
Real SociedadReal SociedadRSO
311183+54
M
S
K
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
311185+34
S
K
M
16
Sparta PrahaSparta PrahaSPP
311153+24
K
S
M
17
LevskiLevskiLES
31113304
M
S
K
18
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
311134-14
K
M
S
19
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
M
K
S
20
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
311158-34
M
S
K
21
SalzburgSalzburgSAL
311136-34
S
K
M
22
AnderlechtAnderlechtAND
310243+13
M
K
K
23
HoffenheimHoffenheimTSG
31025503
M
K
K
24
AC MilanAC MilanMIL
310245-13
K
M
K
25
Celta VigoCelta VigoCEL
310234-13
M
K
K
26
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
K
K
M
27
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
310246-23
K
M
K
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
K
K
M
29
NK CeljeNK CeljeCEL
301227-51
S
K
K
30
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
K
K
S
31
LillestroemLillestroemLIL
301229-71
K
S
K
32
Lech PoznanLech PoznanLCH
301219-81
S
K
K
33
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
300327-50
K
K
K
34
MarseilleMarseilleOM
300316-50
K
K
K
35
CelticCelticCEL
300339-60
K
K
K
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
K
K
K
Lolos ke 16 besar

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