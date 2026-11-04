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Celta Vigo vs. Royale Union Saint-Gilloise: Waktu kick-off

Europa League - Pekan 4 5 Nov 2026 - 15.00 Abanca Balaidos

Pertandingan antara Celta Vigo dan Royale Union Saint-Gilloise dimulai pada 5 November 2026 pukul 21.00.

Celta Vigo vs. Royale Union Saint-Gilloise: Siapa yang menyiarkan pertandingan hari ini secara langsung di TV dan live streaming?

Kabar pekan ini: Apa yang terjadi di Celta Vigo dan Royale Union Saint-Gilloise?

Celta Vigo menghadapi pertandingan ini dengan catatan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima laga kompetitif terakhir. Pada laga terbarunya, mereka kalah 3:0 dari Rayo Vallecano di LaLiga. Sebelumnya, mereka meraih kemenangan tandang 1:2 atas Celtic Glasgow di Liga Europa. Dalam lima pertandingan tersebut, Celta mencetak total tujuh gol dan kebobolan enam gol.

Royale Union Saint-Gilloise berada dalam performa yang jauh lebih baik: empat kemenangan dan satu hasil imbang dalam lima laga kompetitif terakhir. Kemenangan terbaru mereka diraih dengan skor 1:2 di kandang KVRS Waasland-SK Beveren dalam Jupiler League. Yang sangat mengesankan adalah kemenangan 4:0 atas Hapoel Beer Sheva di Liga Europa. Dalam periode tersebut, Union mencetak total 13 gol dan hanya kebobolan tiga gol.

Celta Vigo vs. Royale Union Saint-Gilloise: Susunan pemain

Celta Vigo vs. Royale Union Saint-Gilloise: Performa

Celta Vigo vs. Royale Union Saint-Gilloise: Rekor pertemuan

Celta Vigo vs. Royale Union Saint-Gilloise: Klasemen