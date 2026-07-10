Cedera yang sudah berlangsung selama 6 tahun... Apakah Mbappé akan absen di semifinal Piala Dunia?

Tim nasional Prancis mengalami pukulan yang mengkhawatirkan setelah lolos ke semifinal Piala Dunia 2026 berkat kemenangan 2-0 atas Maroko, ketika Kylian Mbappé terpaksa meninggalkan lapangan karena cedera pada menit ke-77 pertandingan.

Mbappé menegaskan setelah pertandingan bahwa cedera tersebut menyebabkan rasa sakit di area pergelangan kaki, namun ia menyatakan akan siap untuk babak semifinal.

Meskipun demikian, stasiun radio Prancis “Monte Carlo” menegaskan bahwa cedera pergelangan kaki Mbappé ini sama dengan yang dialaminya pada tahun 2020 saat masih bermain untuk Paris Saint-Germain, sehingga tim medis harus menangani kondisinya dengan sangat hati-hati menjelang pertandingan semifinal melawan pemenang antara Spanyol dan Belgia.

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Laporan-laporan menunjukkan bahwa kondisi pergelangan kaki yang cedera tersebut telah membaik secara signifikan selama beberapa tahun terakhir, namun masih dikategorikan sebagai relatif “rentan”, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya kambuh jika belum pulih sepenuhnya sebelum pertandingan berikutnya.

Mbappé merupakan pemain kunci dalam skema pelatih Didier Deschamps, setelah mencatatkan 8 gol di turnamen ini, sejajar dengan Lionel Messi di puncak daftar pencetak gol terbanyak, serta memainkan peran krusial dalam membawa Prancis ke semifinal untuk ketiga kalinya berturut-turut.

Saat ini, Federasi Sepak Bola Prancis belum mengeluarkan pernyataan resmi yang mengonfirmasi absennya kapten tim nasional tersebut, namun partisipasinya dalam pertandingan melawan pemenang antara Spanyol dan Belgia akan bergantung pada hasil pemeriksaan medis yang akan dijalaninya dalam beberapa hari ke depan.

Para penggemar Prancis menanti dengan cemas perkembangan kondisi Mbappé, mengingat pentingnya pertandingan mendatang dan semakin dekatnya “Les Bleus” menuju langkah baru untuk merebut kembali gelar Piala Dunia.