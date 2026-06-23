Cedera yang mengejutkan... Tendangan keras Haaland melukai Mendy pada malam kekalahan Senegal

Erling Haaland, penyerang tim nasional Norwegia, tidak hanya memimpin timnya meraih kemenangan 3-2 atas Senegal dan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026, tetapi juga menjadi tokoh utama dalam insiden lain yang menimbulkan kekhawatiran di kubu Senegal setelah secara tidak langsung menyebabkan cedera pada kiper Édouard Mendy.

Haaland mencetak dua gol dalam pertandingan tersebut sehingga total golnya menjadi 4 gol di Piala Dunia kali ini, sekaligus membawa Norwegia ke peringkat kedua Grup 9 dengan empat poin, di bawah Prancis yang memimpin klasemen.

Cedera Mendy terjadi saat ia berusaha menahan tendangan Haaland yang berujung pada gol ketiga Norwegia pada menit ke-58, di mana kiper Senegal itu terjatuh dengan keras di atas lutut kirinya saat berusaha menghalau bola.

Meskipun telah menerima perawatan di lapangan, Mendy tidak dapat melanjutkan pertandingan dan harus meninggalkan lapangan hanya beberapa menit setelah gol tersebut, di tengah kekhawatiran bahwa cedera yang dialaminya dapat membuatnya absen dalam pertandingan berikutnya.

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Menurut Thamer Al-Shahrani, spesialis cedera lapangan, sifat cedera dan cara Mendy terjatuh di lutut kirinya mungkin mengindikasikan lebih dari satu kemungkinan medis.

Al-Shahrani menjelaskan bahwa skenario terbaik adalah kiper tersebut mengalami memar ringan di lutut, sementara masih ada kekhawatiran akan cedera pada tulang rawan lutut atau ligamen lateral, yang merupakan kemungkinan-kemungkinan yang memerlukan pemeriksaan mendetail dan pemindaian sinar-X untuk menentukan tingkat keparahannya.

Tim medis tim nasional Senegal sedang menanti hasil pemeriksaan akhir dalam beberapa jam ke depan untuk menentukan kondisi kiper veteran tersebut, di saat tim nasional menghadapi tekanan besar setelah menelan kekalahan kedua berturut-turut di turnamen ini.