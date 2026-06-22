Cedera serius menimpa tim Aljazair menjelang laga melawan Yordania

Tim nasional Aljazair mengalami pukulan telak beberapa jam menjelang pertandingan penentu melawan Yordania dalam putaran kedua Grup 5 Piala Dunia 2026, setelah penyerang mereka, Mohamed Amoura, mengalami robekan otot di paha yang membuatnya harus absen selama dua minggu.

Menurut media lokal, bintang Wolfsburg asal Jerman itu terpaksa mundur dari sesi latihan terakhir yang digelar pada Sabtu di kota Lawrence, menjelang keberangkatan rombongan ke California, setelah merasakan nyeri hebat di paha kanannya.

Pemeriksaan medis mengonfirmasi seriusnya cedera tersebut, yang mengancam partisipasinya tidak hanya dalam laga melawan Yordania, tetapi juga dalam pertandingan penutup melawan Austria. Hal ini merupakan bencana nyata bagi pelatih Vladimir Petković yang sudah menghadapi krisis kepercayaan diri pasca kekalahan telak dari Argentina (0-3) pada pertandingan pembuka.

Petković sangat mengandalkan Amoura untuk menembus pertahanan Yordania yang rapat; ia berencana memasukkannya kembali ke susunan pemain inti guna memberikan kecepatan dan kedalaman yang hilang pada lini serang Aljazair. Namun, cedera tersebut memaksanya untuk menata ulang strategi taktisnya karena tidak adanya pengganti yang sesungguhnya yang setara dengan kemampuan penyerang berusia 26 tahun tersebut.

Perkembangan ini datang pada waktu yang paling tidak tepat bagi Amoura secara pribadi, yang sedang berusaha memulihkan performa dan kepercayaan dirinya setelah masa sulit yang ditandai dengan penurunan performa di klubnya di Jerman.

Perlu diingat bahwa Aljazair harus mengalahkan Yordania untuk menjaga harapan mereka tetap hidup dalam lolos ke babak 32 besar, setelah awal yang bencana melawan “El Tango” yang menempatkan mereka dalam posisi sulit di grup yang juga dihuni oleh Austria.