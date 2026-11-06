Kondisi kekhawatiran menyelimuti pelatih asal Italia, Simone Inzaghi, yang menangani Al Hilal Saudi, akibat cedera yang dialami pemainnya asal Portugal, Ruben Neves, selama pertandingan melawan Al Fateh yang berakhir dengan kemenangan Al Zaeem dua gol tanpa balas, dalam rangkaian pekan kedua belas Liga Roshn Saudi.

Data awal menunjukkan bahwa Neves mengalami cedera pada bagian bawah otot perut, dan akan absen dari lapangan selama tiga hingga empat pekan.

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Namun periode ini bisa saja lebih panjang, karena menurut program "Dawrina Ghair", Neves mungkin akan menjalani operasi, karena cedera yang dialaminya pada bagian bawah otot perut tergolong cedera yang sulit".

Pertandingan berikutnya ALI Saudi Pro League 09.30 HIL

Ia menjelaskan: "Jika Neves menjalani operasi, maka masa absennya dari lapangan bisa berlangsung lebih lama, apalagi Al Hilal hingga saat ini belum mengumumkan durasi absennya".

Neves merupakan salah satu bintang paling menonjol dan terpenting di Liga Roshn maupun dunia untuk posisinya, berkat penampilan luar biasa yang ia tunjukkan sejak kedatangannya ke Al Hilal pada musim panas 2023.

Neves (29 tahun) tampil dalam 14 pertandingan selama kompetisi musim ini, mencetak 9 gol dan memberikan 4 assist di berbagai ajang domestik dan kontinental.