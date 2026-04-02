Cedera mendadak... Apakah Youssef El-Nassiri akan absen dalam pertandingan Al-Ittihad melawan Al-Hazm?

Penyerang Al-Ittihad Jeddah asal Maroko, Youssef El-Nassiri, membuat para pendukung tim cemas menjelang laga melawan Al-Hazm di Liga Roshen Saudi.

Al-Ittihad akan menjamu Al-Hazm besok, Jumat, di Stadion Kota Pangeran Abdullah Al-Faisal, dalam laga pekan ke-27 Liga Roshen.

Surat kabar "Al-Riyadhiah" Saudi melaporkan bahwa Al-Nusairi hanya melakukan latihan individu pada hari Rabu, tanpa ikut serta dalam latihan bersama, karena sedang mengalami cedera.

Cedera tersebut menyebabkan penyerang asal Maroko itu absen dalam pertandingan persahabatan yang dilakoni Al-Ittihad melawan Al-Wehda pada Senin lalu, sebelum kembali berlatih bersama tim pada Selasa kemarin, namun ia kembali berlatih secara individu pada Rabu.

Para pendukung Al-Ittihad berharap Al-Nassiri dapat tampil dalam laga melawan Al-Hazm, terutama karena ia merupakan penyerang utama tim, setelah bergabung dengan skuad tersebut pada bursa transfer musim dingin lalu, datang dari Fenerbahçe, untuk menggantikan kepergian pemain Prancis Karim Benzema ke Al-Hilal.

Sejak saat itu, pemain berusia 28 tahun ini telah tampil dalam 9 pertandingan bersama tim asal barat tersebut, di mana ia berhasil mencetak 4 gol dan memberikan satu assist.