Cedera De Jong menggenjot kas Barcelona berkat kompensasi besar

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) berkewajiban memberikan kompensasi finansial kepada klub Barcelona, menyusul cedera yang dialami pemain asal Belanda mereka, Frenkie de Jong, saat berlaga di Piala Dunia 2026.

Cedera ini menjadi pukulan telak bagi rencana pelatih tim, Hans Flick, di awal musim 2026/2027. Meskipun kerugian olahraga yang dialami tim Catalan tersebut tidak dapat diganti, klub akan menerima kompensasi finansial dari FIFA, dengan nilai totalnya bergantung pada jumlah hari yang akan dilewatkan pemain tersebut di lapangan.

Menurut surat kabar Spanyol “Sport”, Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) telah meluncurkan pada Juni 2023 "Program Perlindungan Klub", yang mengatur pemberian kompensasi finansial kepada klub jika pemain internasional mereka mengalami cedera fisik saat bertanding bersama tim nasional mereka di turnamen internasional, dengan syarat cedera tersebut mengakibatkan pemain tersebut absen sepenuhnya dan sementara selama lebih dari 28 hari berturut-turut.

Perlindungan finansial ini mencakup pertandingan yang dikategorikan sebagai “pertandingan internasional kategori A” antara dua tim nasional, yang diselenggarakan pada tanggal-tanggal yang tercantum dalam kalender FIFA, atau periode pemanggilan pemain untuk berpartisipasi dalam pertandingan-pertandingan tersebut.

Selain itu, sistem perlindungan ini juga mencakup pertandingan persahabatan tim nasional utama yang diselenggarakan sebagai bagian dari persiapan untuk putaran final kejuaraan konfederasi, seperti Piala Eropa dan Copa América, serta putaran final Piala Dunia pria dan wanita.

Dalam kasus Frenkie de Jong, ia mengalami cedera selama pertandingan antara timnas Belanda dan Maroko dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Ketentuan program tersebut menetapkan batas maksimum kompensasi yang diberikan kepada klub sebesar 7,5 juta euro untuk setiap cedera yang dialami oleh satu pemain.

Berdasarkan batas maksimal ganti rugi ini, yang mencakup masa ketidakmampuan bermain hingga 365 hari, jumlah ganti rugi harian yang ditetapkan adalah sebesar 20.548 euro untuk setiap hari pemain tersebut absen dari lapangan.

Perhitungan kompensasi finansial ini didasarkan secara eksklusif pada gaji tetap yang dibayarkan klub kepada pemain sebagai karyawannya, termasuk biaya jaminan sosial, sedangkan kompensasi tersebut tidak mencakup bonus tambahan, pembayaran luar biasa, insentif berbasis kinerja, atau bonus penandatanganan.

Peraturan Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) menetapkan bahwa pembayaran kompensasi harian tidak mencakup hari pertama dimulainya ketidakmampuan total sementara, juga tidak mencakup 28 hari berturut-turut pertama dari ketidakmampuan tersebut yang dianggap sebagai “masa tunggu”, serta tidak mencakup hari di mana ketidakmampuan total sementara pemain tersebut berakhir.

Pembayaran kompensasi finansial yang diberikan kepada klub akan dihentikan ketika ketidakmampuan total sementara pemain tersebut berakhir, dan ia mampu kembali mengikuti semua kegiatan latihan bersama timnya atau berpartisipasi dalam pertandingan resmi, mana yang terjadi lebih dulu, terlepas dari apakah ada peluang nyata untuk berpartisipasi dalam pertandingan atau tidak, atau jika jangka waktu maksimum yang ditetapkan sebesar 365 hari telah berakhir.

Jumlah total yang dapat diterima Barcelona bergantung pada diagnosis akhir cedera Frenkie de Jong, serta durasi total yang dibutuhkannya untuk pulih sepenuhnya dan kembali berlatih secara normal bersama rekan-rekannya.

Beberapa perkiraan menunjukkan bahwa gelandang Blaugrana tersebut mungkin akan absen dari lapangan selama empat hingga enam bulan, dengan kemungkinan ia harus menjalani operasi. Dalam hal ini, klub Catalan tersebut akan menerima minimal dua juta euro.