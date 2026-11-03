Cedera dan statistik buruk: mimpi buruk baru menghantui Rashford

Kembalinya Marcus Rashford ke Manchester United tidak berjalan seperti yang diharapkan sang pemain maupun para pendukung timnya. Setelah menjalani masa peminjaman yang relatif sukses bersama Barcelona, penyerang asal Inggris itu kembali untuk mencari awal yang baru dan mengembalikan posisinya di Old Trafford. Namun, ia justru dihadapkan pada kenyataan yang lebih rumit, setelah gagal memberikan tambahan yang dinantikan, hingga masa depannya kembali terancam di tengah merosotnya hasil-hasil Manchester United.

Manchester United tengah menjalani musim yang mengecewakan. Mereka menempati peringkat ketujuh belas di Liga Primer Inggris, setelah menelan kekalahan baru dari Chelsea dengan skor 2-0 pada Sabtu lalu, sehingga tekanan terhadap tim dan pelatihnya, Michael Carrick, semakin meningkat menjelang dua laga sulit melawan Roma pada hari Selasa dan Aston Villa pada hari Minggu.

Menurut situs Prancis "Foot Mercato", Rashford menjadi salah satu masalah paling mengkhawatirkan di dalam klub, setelah gagal memanfaatkan kesempatan yang ia dapatkan usai kembali dari masa peminjaman.

Penyerang asal Inggris itu sebelumnya menampilkan performa yang baik selama dua pengalaman peminjamannya bersama Aston Villa dan Barcelona. Ia mencetak 4 gol dan menciptakan 6 assist dalam 17 pertandingan bersama tim Inggris tersebut, sebelum mencetak 14 gol dan memberikan 15 umpan matang dalam 49 pertandingan dengan seragam klub Catalan itu. Angka-angka itulah yang membantunya mengembalikan posisinya di tingkat internasional dan memastikan keberadaannya dalam perhitungan timnas Inggris sebagai persiapan menuju Piala Dunia 2026.

Meski Barcelona berminat mempertahankannya, tuntutan finansial Manchester United menghalangi penyelesaian transfer tersebut, sehingga klub Spanyol itu beralih ke opsi lain, di antaranya Anthony Gordon, sementara Fenerbahce dan Arsenal menunjukkan minat untuk merekrut sang pemain.

Setelah bertahan di Manchester United, meski ia belum bermain bersama tim sejak 12 Desember 2024 usai laga melawan Viktoria Plzen, Rashford tampak bersiap membuka lembaran baru, terutama setelah ia mendapatkan nomor punggung 9 dan disambut hangat oleh rekan-rekannya di dalam ruang ganti.

Harry Maguire sempat membelanya pada Agustus lalu, menegaskan bahwa bertahannya sang pemain akan menjadi tambahan penting bagi tim, dengan berkata: "Kami berharap Marcus bertahan, karena ia akan menjadi pemain yang berharga bagi kami. Ia bisa meningkatkan performa tim, karena ia merupakan ancaman besar bagi para lawan, dan saya sudah bermain bersamanya selama bertahun-tahun serta mengetahui kemampuannya dengan baik."

Michael Carrick juga memberinya kesempatan untuk membuktikan diri, tetapi penyerang asal Inggris itu gagal menampilkan performa yang dinantikan, sehingga kepulangannya dengan cepat berubah menjadi kekecewaan baru.

Rashford tanpa gol, dan absennya memperparah krisis

Setelah berlalunya 8 pertandingan, Rashford tampil sebagai starter di 6 di antaranya, tetapi ia tidak mencetak satu gol pun dan tidak memberikan satu assist pun, sebuah catatan yang mencerminkan besarnya kesulitannya dalam menyerang. Yang lebih buruk, Manchester United hanya meraih satu kemenangan dalam pertandingan-pertandingan yang ia mainkan, yaitu atas Ipswich Town dengan skor 5-2 pada 30 Agustus.

Dua pekan sebelumnya, Carrick mencoba meredakan tekanan terhadap sang pemain, dengan menyebut bahwa ia menunjukkan beberapa hal positif, tetapi ia terdampak masalah fisik ringan yang menghalanginya bergabung dengan timnas Inggris.

Sang pelatih berkata: "Marcus menampilkan performa yang baik dalam banyak aspek. Ia mengalami cedera ringan ketika terpaksa menarik diri dari daftar timnas, dan kami harus menangani hal itu dengan hati-hati. Ia tidak mendapatkan dukungan yang cukup, tetapi ia bergerak dengan baik, menempati posisi-posisi yang tepat, dan menciptakan beberapa peluang. Dan jika ia terus bekerja dengan cara seperti ini, pada akhirnya ia akan mendapatkan imbalannya."

Namun, situasinya tidak membaik. Rashford hanya bermain selama satu menit melawan Tottenham pada 10 Oktober, sebelum absen dari pertandingan-pertandingan berikutnya, setelah duduk di bangku cadangan saat melawan Leeds United, kemudian menjauh dari tim dalam tiga pertandingan beruntun akibat masalah kronis di area pinggul yang ia derita sejak awal Oktober.

Krisis Rashford tidak berhenti pada batas kemerosotan levelnya atau cederanya, melainkan meluas hingga ke masa depan staf kepelatihan itu sendiri, karena sang pemain bisa mendapati dirinya dalam situasi yang sama sekali berbeda apabila manajemen Manchester United memutuskan untuk memecat Carrick dan merekrut pelatih baru.

Bertahannya Rashford di Old Trafford sangat terkait dengan keinginan Carrick untuk mengandalkannya selama musim ini, tetapi setiap perubahan dalam kepemimpinan teknis bisa membuka kembali masalah kepergiannya, dan menempatkan penyerang asal Inggris itu kembali di hadapan masa depan yang tidak jelas, setelah ia berharap kepulangannya menjadi awal untuk mengembalikan kilaunya yang hilang.