Casemiro: Saya merasa sakit setelah pertandingan melawan Jepang... dan cedera saya tidak parah

Kasimero, gelandang Brasil, memimpin timnas negaranya meraih comeback yang luar biasa melawan Jepang di babak 32 besar Piala Dunia 2026, setelah mencetak gol penyama kedudukan melalui sundulan yang apik.

Gelandang Brasil tersebut berbicara mengenai menit-menit akhir pertandingan, dengan mengatakan dalam pernyataan yang dilansir surat kabar Spanyol “Marca”: “Ini adalah pertandingan yang menguji mental. Mereka adalah tim yang bermain dengan formasi pertahanan yang sangat dalam, dan berhasil mencetak gol ke gawang kami lalu terus bermain dengan formasi tersebut. Kami harus berusaha membuka ruang di lini belakang mereka yang terdiri dari lima bek. Namun, saya rasa tim ini layak mendapat pujian, terutama atas aspek mental ini, ketenangan, dan keteguhan yang kami miliki, karena saya tahu peluang itu akan datang.”

Casemiro kemudian membahas golnya sambil menyoroti peran rekan-rekannya dalam mencetak gol tersebut, ia berkata: “Baiklah, saya rasa semua pujian juga harus diberikan kepada tim, bukan hanya kepada saya, tetapi juga kepada Gabi, yang menempatkan bola dengan sempurna di sana agar saya bisa menyundulnya. Jadi, saya rasa ketika kami mencetak gol, kami semua mencetaknya, dan ketika kami kesulitan, kami semua mengalaminya.”

Dia menambahkan: “Ketika saya mengatakan ketenangan, yang saya maksud adalah memiliki kesabaran dalam mengolah bola… Itulah ketenangan yang sesungguhnya, kesabaran dalam mengoper bola dari satu sisi ke sisi lain, mencoba mengacaukan pertahanan lawan, dan mencoba menembus barisan lima bek serta mengacaukan konsentrasi mereka. Namun tentu saja, ada badai emosi di dalam lapangan. Namun, saya rasa kami berhasil melakukannya di sana... Kami sempat memiliki peluang untuk mencetak gol lagi di beberapa momen.”

Dia melanjutkan: “Saya rasa Vinícius mendapat peluang, dan saya sendiri juga mendapat peluang lain lewat sundulan. Kami berhasil menembus pertahanan dan terus mengepung Jepang di dalam kotak penalti mereka. Saya rasa kami berhasil memberikan tekanan. Namun, ketika saya berbicara tentang kesabaran dan ketenangan, inilah kesabaran yang saya maksud.”

Casemiro meyakinkan para penggemar mengenai kondisi fisiknya dan rasa nyeri yang dirasakannya selama pertandingan, dengan mengatakan: “Saya tidak dalam kondisi buruk, hanya ada sedikit rasa sakit di otot paha belakang, saya rasa saya mengalami kram otot ringan. Namun, hal itu tidak terlalu serius. Terima kasih atas pertanyaannya.”

Gelandang berpengalaman itu menekankan nilai historis kemenangan ini karena ini adalah pertama kalinya Brasil membalikkan ketertinggalan dalam pertandingan Piala Dunia sejak tahun 2002, sambil berbicara tentang apa yang membedakan generasi ini: “Saya rasa sepak bola semakin sulit setiap kali, terutama saat melawan tim nasional Jepang. Ini pertandingan yang sangat sulit karena para pesaing yang dulu sering kita bicarakan di dunia sepak bola sudah tidak ada lagi.”

Ia menyimpulkan: “Saya rasa semua orang kini membuat segalanya menjadi rumit, dan semua lawan kini sangat tangguh. Namun, saya menghargai kerja sama tim, terutama para pemain yang masuk sebagai pengganti. Hari ini, Endrick, Martinelli, dan Ryan masuk menggantikan Raphinha, sementara Felipe tampil bagus, begitu pula Fabinho. Saya rasa inilah hal yang paling penting, yaitu menghargai tim. Oleh karena itu, ketika seorang pemain diganti dan pemain lain masuk namun level permainan tetap tinggi, saya rasa inilah hal yang paling penting untuk meraih gelar juara.”