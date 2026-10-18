Michael Carrick, pelatih Manchester United, menilai bahwa timnya berjalan ke arah yang benar, meski hanya bermain imbang (1-1) melawan Leeds United, Minggu hari ini, pada pekan ketujuh Liga Inggris.

Manchester United hanya mengumpulkan 7 poin dari 7 pekan pertama di Premier League, dan hanya meraih satu kemenangan, yang datang pada pekan kedua atas Ipswich Town.

Carrick berkata dalam pernyataannya kepada jaringan "Sky Sports" setelah pertandingan: "Ini jelas merupakan langkah ke arah yang benar. Jika ada kelemahan, hal itu akan terungkap hari ini."

Dia menambahkan: "Saya merasa sebelum pertandingan bahwa para pemain sudah siap untuk laga ini. Penampilan kami tidak sempurna. Kepercayaan diri kami tidak terlalu tinggi, tetapi para pemain berusaha melakukan hal-hal yang benar."

Dia melanjutkan: "Pada beberapa momen, kami tampil sangat baik. Kami bertahan dengan sangat baik sebagai sebuah tim."

Dia meneruskan: "Daniel (pelatih Leeds) dan timnya layak mendapat semua pujian. Mereka tim yang hebat. Mereka mengujimu dan melontarkan banyak pertanyaan kepadamu. Jika kamu tidak siap untuk itu, kamu akan terbongkar, dan saya rasa para pemain mampu memikul tanggung jawab itu."

Dia menyambung: "Ada komitmen yang jelas. Hal itu harus ada hari ini. Saya tidak meragukan hal tersebut. Saya menantikan pertandingan ini untuk melihatnya, dan jelas ada semangat serta kekuatan dalam penampilan kami."

Dia melengkapi pernyataannya: "Saya berbicara dengan para pemain pagi ini tentang sejarah pertandingan ini, dan apa artinya bagi para suporter serta bagi klub. Laga ini benar-benar menguji kemampuanmu. Penampilan kami tidak sempurna, tetapi menunjukkan tekad besar untuk meraih hasil positif."

Dia menuturkan: "Kami tidak akan berlebihan dalam bergembira karena kami tidak menang dalam pertandingan ini. Hari ini kami merasa seolah-olah ini adalah awal yang baru, mengingat situasi kami saat ini. Para pemain sangat antusias untuk tampil baik demi satu sama lain dan demi klub."

Mengenai perubahan susunan pemain, dia menutup: "Ada perasaan segar. Kami memiliki tulang punggung yang berbeda, dan itu hal yang sangat positif bagi kami. Sedikit penyesuaian dari sisi taktik, bukan perubahan besar. Kami harus menyesuaikan diri dengan kekuatan mereka."











