Pelatih Manchester United Michael Carrick tampak terkejut dengan disahkannya gol penyerang Manchester City Erling Haaland dalam derby yang digelar di Stadion Old Trafford pada hari Minggu ini, dalam pekan keempat Premier League.

Haaland membawa timnya Man City meraih kemenangan atas Man United (1-0), dengan gol yang memicu banyak kontroversi, sehingga pasukan Citizens menambah koleksi poinnya menjadi 12 poin (nilai sempurna), di posisi kedua, di bawah Arsenal yang memuncaki klasemen dengan selisih gol.

Gol itu memicu kontroversi besar setelah keterlibatan Enzo Fernandez dalam permainan saat ia berada dalam posisi offside, setelah ia mencoba ikut menyambut bola dan memainkannya dengan kepala sebelum bola tersebut sampai ke Haaland, sehingga hakim garis mengangkat benderanya dan gol pada awalnya dianulir, sebelum teknologi video turun tangan dan memeriksa ulang tayangan tersebut, hingga wasit akhirnya memutuskan mengesahkan gol karena pemain Argentina itu tidak menyentuh bola.

Michael Carrick berkata, dalam wawancaranya dengan radio "BBC Radio 5 Live" seusai laga: "Penampilannya naik-turun. Saya rasa kami dalam kondisi baik selama sebagian besar periode pertandingan, dan kami memulai babak kedua lebih baik daripada saat kami mengakhiri babak pertama. Rasanya seperti ada sesuatu yang hampir terjadi, lalu mereka mencetak gol mereka. Terus terang, saya tidak tahu harus mulai dari mana untuk membahas gol itu, tetapi ia menjadi faktor utama dalam bagaimana pertandingan berjalan pada akhirnya. Saya harus mengatakan bahwa menerima keputusan seperti itu yang merugikan kami adalah hal yang sangat sulit."

Ia menambahkan sebagaimana dikutip jaringan "BBC": "Terus terang saya sangat khawatir; karena kami telah menerapkan begitu banyak mekanisme untuk mendukung para wasit saat ini: layar, lebih banyak petugas, dan ruang-ruang tambahan untuk memastikan keputusan yang benar, tetapi hal yang mengkhawatirkan bagi saya adalah bagaimana aturan-aturan itu ditafsirkan. Saya benar-benar khawatir tentang bagaimana permainan dilihat dari sudut pandang itu."

Ia melanjutkan: "Pemain itu melemparkan dirinya dalam upaya memainkan bola dengan kepala (dengan menukik). Dari sudut tertentu, Anda mungkin bertanya-tanya apakah ia menyentuh bola atau tidak. Lisandro Martinez harus bertindak berdasarkan hal itu, dan hal itu memberikan dampak besar pada keseluruhan permainan. Saya tidak yakin bahwa garis (milik teknologi offside) telah ditarik pada posisi yang akurat. Saya merasa terpukau dan sedikit khawatir; sebab jika begini cara penafsirannya, maka kami dalam masalah."

Mengenai kartu merah yang diterima pemain Manchester City Phil Foden pada menit ke-23, ia menuturkan: "Hal itu mengubah beberapa detail. Mungkin kami tidak menangani situasi tersebut dengan cara terbaik di babak pertama; sebab Anda harus beradaptasi dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Hal itu menempatkan kami dalam posisi yang baik namun tidak kami manfaatkan sepenuhnya."

Dan tentang awal musim Manchester United yang hanya mengumpulkan 4 poin dari 4 pertandingan pertama, ia menjelaskan: "Kami akan mencapai target kami, saya yakin akan hal itu. Kami belum meraih poin yang kami inginkan atau yang seharusnya kami raih, dan kami harus menerima kenyataan ini dan menghadapinya. Ada alasan-alasan tertentu untuk hal itu, dan itu saja. Hal ini tidak mengubah arah kami untuk terus maju, dan tidak mengubah harapan kami untuk musim ini atau apa yang dapat kami capai sebagai tim. Kami telah melangkah dengan sangat baik selama satu periode waktu, dan kami akan terus melakukannya."

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