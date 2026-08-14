Michael Carrick, pelatih Manchester United, menegaskan bahwa timnya membutuhkan lebih banyak transfer sebelum tenggat waktu bursa transfer ditutup, seraya menekankan perlunya melanjutkan kerja keras untuk memperkuat skuad.

Manchester United sejauh ini telah mengeluarkan 85 juta pound sterling untuk mendatangkan Andre Santos dari Chelsea dan Youri Tielemans dari Aston Villa.

Dengan tersisa kurang dari tiga pekan hingga penutupan bursa transfer pada 1 September, Carrick bersikeras bahwa klub harus menuntaskan lebih banyak transfer untuk menambahkan elemen-elemen baru ke dalam tim dan memperkuat daftar pemainnya.

Carrick berkata, dalam sebuah wawancara dari kamp persiapan musim baru Manchester United di County Kildare, Irlandia: "Kami sangat senang dengan para pemain yang telah kami datangkan, dan itulah yang paling penting di atas segalanya."

Ia menambahkan: "Saya rasa kami telah memperbaiki kelompok ini, dan memperbaiki tim dengan berbagai cara, dari segi keseimbangan, kualitas, dan arah yang ingin kami tuju. Saya rasa kami telah melakukan transfer-transfer yang sangat bagus, dan kami sudah mendapatkan beberapa pemain yang sangat, sangat, sangat istimewa. Jadi kami senang dengan hal itu."

Ia melanjutkan: "Kami selalu ingin berkembang, dan kami menginginkan, seperti yang kalian tahu, lebih banyak lagi, dan kami membutuhkan lebih banyak lagi, dan kami terus mencari cara untuk mewujudkannya, dan hal ini tidak pernah berhenti. Kami menyadari hal itu, dan kami harus terus mendorong."

Manchester United dikaitkan kuat dengan perekrutan seorang bek kiri baru, dan di antara nama-nama yang beredar adalah Lewis Hall, pemain Newcastle.

Sumber-sumber melaporkan kepada jaringan "ESPN" bahwa klub juga mempertimbangkan untuk menambahkan seorang gelandang ketiga, menyusul kepergian Casemiro dan cedera ligamen lutut Manuel Ugarte, cedera yang akan membuat pemain asal Uruguay itu absen dari lapangan untuk sebagian besar musim.

Carrick berkata: "Ada satu atau dua posisi yang ingin kami perbaiki, dan kami merasa ada kemungkinan untuk melakukannya," seraya menambahkan bahwa ia tidak akan "menyebutkan angka apa pun" terkait jumlah pemain baru yang dibutuhkan tim selama 18 hari ke depan.

Ia menjelaskan: "Namun sekali lagi, itu haruslah sesuatu yang bisa kami lakukan dan membuat kami lebih baik serta memperbaiki kelompok ini, baik dari segi kualitas maupun penambahan kedalaman skuad. Ini adalah hal yang harus kami kelola. Dan hal ini sangat jelas."

Dengan masuknya dana dari transfer permanen Rasmus Hojlund ke Napoli, transfer Radek Vitek ke Middlesbrough, di samping pengaktifan klausul penjualan kembali setelah kepindahan Mason Greenwood dari Marseille ke Fenerbahce, pengeluaran bersih Manchester United musim panas ini mencapai sekitar 30 juta pound sterling.

Sumber-sumber yang dekat dengan Manchester United bersikeras bahwa ada dana yang tersedia selama pekan-pekan terakhir bursa transfer, dan bahwa klub memiliki kemampuan finansial untuk menyamai tawaran Tottenham sebesar 85 juta pound sterling untuk merekrut Matheus Fernandes, sebelum akhirnya memutuskan mundur dari transfer tersebut.

Namun setelah Tottenham juga mengeluarkan dana untuk mendatangkan Sandro Tonali, Manchester United kini menjadi satu-satunya klub dari enam klub papan atas tradisional yang belum mengeluarkan 100 juta pound sterling untuk satu pemain.

Carrick mengisyaratkan bahwa klub mungkin harus mencari cara berbeda untuk bersaing dengan klub-klub seperti Arsenal dan Manchester City.

Ia berkata: "Uang adalah uang, dan saya memahami itu. Tetapi hal ini tetap tentang sepak bola, dan di situlah letak persaingannya."

Ia melanjutkan: "Kami merasa bahwa kami harus bersaing di setiap ajang yang kami ikuti, dengan menyadari beberapa hal, dan bersikap realistis tentang bagaimana sejarah terkini juga, dan hal ini membutuhkan waktu, tetapi pada saat yang sama, kepercayaan diri yang kami peroleh selama beberapa bulan terakhir, dan apa yang telah kami capai di liga."

Ia menambahkan: "Ada banyak hal yang berperan di dalamnya, tetapi situasinya adalah apa adanya, baik itu terkait urusan finansial maupun hal lainnya. Untuk saat ini, kami harus memanfaatkan itu semaksimal mungkin, tetapi kami harus terus mendorong, sungguh, dan mendorong segalanya hingga batas maksimal yang memungkinkan dan di setiap aspek yang bisa kami lakukan sehingga kami mampu menang lagi, itulah dasarnya."

Carrick menutup: "Kami sangat jelas dalam pesan kami bahwa kami perlu terus mendorong, dan ada beberapa hal yang ingin kami coba lakukan, tetapi hal itu juga harus tepat."