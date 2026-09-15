Carrick membuka lembaran ketidakadilan derby, dan mengungkap sikapnya soal Piala Liga

Michael Carrick, pelatih Manchester United, menegaskan bahwa ia menghadapi keputusan krusial terkait susunan pemain utamanya untuk menghadapi Brighton, dalam laga babak ketiga Piala Liga Inggris "Carabao", besok Rabu, sembari mengisyaratkan keseimbangan antara mengistirahatkan sejumlah pemain dan menurunkan mereka yang paling siap untuk meraih kemenangan.

Menjawab pertanyaan seputar nilai gelar bagi para pelatih saat ini, dan apakah penilaian terhadap seorang pelatih kini terbatas pada Liga Premier tanpa memandang raihan trofi, Carrick menjelaskan dalam konferensi pers khusus laga tersebut yang ia gelar hari ini Selasa dan dikutip oleh situs resmi klub: "Bagi saya, gelar merepresentasikan keindahan dan perasaan kemenangan yang sesungguhnya. Inilah alasan kami bermain sepak bola dan menekuni olahraga, dan tentu inilah alasan saya berada di klub ini; untuk bertarung demi kemenangan. Tentu ini bukan hal yang sederhana, tetapi meraih gelar dan menyalurkan perasaan itu kepada para suporter adalah sesuatu yang tak diragukan lagi penting."





Merujuk pada pendekatan Sir Alex Ferguson dahulu dalam memberi kesempatan kepada seluruh skuad di Piala Liga, dan apakah ia akan menempuh pilihan yang sama atau lebih memilih mempertahankan kerangka utama, ia menjawab: "Ya tentu saja, inilah keputusan yang harus kami ambil. Kami bermain di berbagai kompetisi dan sebelumnya telah melakukan sejumlah perubahan, dan yang penting bagi kami adalah memenangkan pertandingan serta mengatur skuad secara cerdas agar semua pemain tetap berada dalam tingkat kesiapan dan fokus tertinggi. Terlepas dari segalanya, kami memasuki laga hari Rabu dengan satu tujuan, yaitu menang."

Menyoroti cara mengatasi ketidakadilan keputusan wasit di derbi terakhir dan memanfaatkan energi itu saat menghadapi Brighton, pelatih Manchester United itu menekankan: "Kami harus melupakan hal itu dan terus melangkah maju. Kami harus terus meraih kemenangan; sebab perolehan poin saat ini bukanlah yang kami harapkan dan kami tidak bersembunyi di balik itu. Yang penting sekarang adalah mengembalikan irama kemenangan dan meraih kembali kebiasaan itu."

Mengenai apakah kemarahan atas kejadian di laga sebelumnya akan memberi para pemain motivasi tambahan, ia berkomentar: "Para pemain memang memiliki semangat dan keseriusan itu, dan mereka telah membuktikannya dalam berbagai kesempatan melalui kebangkitan yang kuat setelah setiap kendala. Situasi semacam ini tentu memberimu motivasi tambahan untuk digunakan sebagai penggerak agar terus melangkah maju."

Terkait perkembangan terbaru cedera dan jadwal kembalinya Amad Diallo dan Matthijs de Ligt, Carrick mengungkapkan: "Amad belum dekat untuk kembali dalam beberapa hari ke depan dan kita lihat bagaimana perkembangannya, sementara de Ligt melanjutkan program pemulihannya untuk kembali, karena itu saya lebih memilih untuk tidak menetapkan kerangka waktu tertentu untuk kembalinya mereka saat ini."

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Ia menyinggung situasi Luke Shaw untuk tampil menghadapi Brighton dan kesiapan fisiknya, ia berkata: "Ada kemungkinan ia dapat mengejar laga Brighton, hal itu belum sepenuhnya pasti tetapi hanya soal beberapa hari saja dan tidak lebih dari itu."

Adapun mengenai opsi yang tersedia di posisi bek kiri jika Shaw absen, khususnya penampilan Patrick Dorgu, ia menjelaskan: "Patrick tampil sangat luar biasa menghadapi Sabah, dan menampilkan hal-hal yang baik pula di laga terakhir. Karena itulah kami memiliki daftar pemain yang luas untuk menangani kekurangan ini, sebab cedera bukanlah hal yang ideal tetapi kami harus beradaptasi dengannya."

Ketika ditanya tentang kesiapan pemain anyar Carlos Baleba dan kembalinya ia ke tim setelah jeda internasional, pelatih United itu menegaskan: "Ya tentu saja, ia akan bergabung dengan tim pada pekan mendatang, yang berarti ia akan berada dalam kondisi baik dan siap tampil setelah periode jeda internasional."

Carrick menutup pernyataannya dengan menyinggung apa yang dapat ditambahkan Baleba ke lini tengah tim, ia berkata: "Ia adalah pemain yang memiliki kualitas tinggi dan memiliki keinginan besar untuk bertarung dan bermain bersama rekan-rekannya, dan itulah alasan yang mendorong kami untuk merekrutnya, di mana ia akan memberikan keseimbangan dan dinamika yang dibutuhkan pada lini tengah dengan sangat baik."