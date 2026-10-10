Pelatih Manchester United, Michael Carrick, menegaskan bahwa tidak ada rencana waktu yang pasti untuk kembalinya penyerang Benjamin Sesko setelah ia mengalami cedera kedua pada kakinya bersama Manchester United.

Benjamin Sesko mengundurkan diri dari tugas internasional bersama timnas Slovenia setelah ia absen dalam hasil imbang 1-1 melawan Fulham sebelum jeda, dan Michael Carrick menegaskan bahwa pemain berusia dua puluh tiga tahun itu tengah memulihkan diri dari masalah serupa yang membuatnya absen selama tiga bulan selama musim panas.

Benjamin Sesko akan absen saat Tottenham berkunjung ke Stadion Old Trafford, hari Sabtu ini, dan Michael Carrick mengakui bahwa ia tidak tahu kapan sang pemain akan kembali.

Carrick berkata, dalam pernyataan yang disoroti jaringan "ESPN": "Ini bukan masalah yang persis sama, ini area yang serupa, tetapi sekali lagi, ini bukan hal yang benar-benar sama."

Carrick menambahkan: "Kami sedang berupaya sedikit demi sedikit untuk mengetahui berapa lama masalah ini akan berlangsung, dan tentu saja kami berharap hal itu segera terjadi, tetapi untuk saat ini masih belum sepenuhnya jelas."









Patrick Dorgu juga absen setelah mengalami cedera hamstring saat bermain bersama Denmark, dan Noussair Mazraoui diragukan tampil untuk laga melawan Tottenham, tetapi Carlos Baleba mungkin bisa bermain untuk pertama kalinya sejak transfernya pada musim panas dari Brighton.

Carrick melanjutkan: "Patrick keluar lapangan dan tampaknya ia akan absen selama beberapa pekan kemungkinan besar."

Ia menambahkan: "Noussair keluar lapangan dan mengalami benturan, dan ia belum sepenuhnya siap hingga saat ini, sehingga kami harus mengetahui kondisinya, sementara Carlos sudah membaik dan banyak berlatih."

Pelatih Manchester United itu menutup pernyataannya dengan berkata: "Amad menjalani beberapa sesi latihan, begitu juga Marcus Rashford dan Kobbie Mainoo. Jadi, kondisi tim secara keseluruhan agak bervariasi."