Carrick: Atletico Mirip Madrid dan Barcelona, Bruno Bermain dalam Kondisi Cedera

Pelatih Manchester United Michael Carrick menegaskan bahwa timnya tidak memperlakukan Atletico Madrid secara berbeda dari Barcelona dan Real Madrid, sekaligus menekankan betapa berbahayanya klub asal Madrid itu dan besarnya pengalaman yang mereka miliki di Liga Champions.

Carrick berbicara dalam konferensi pers yang digelar di Stadion Metropolitano, menjelang laga melawan Atletico Madrid.

Carrick mengatakan: "Apa yang telah diraih Atletico adalah sesuatu yang luar biasa. Sulit membandingkan Atletico dengan Barcelona atau Real Madrid, karena kedua klub itu memiliki lebih banyak gelar, tetapi ketika kami menghadapi Atletico, kami tidak memperlakukan mereka secara berbeda. Kami menganggap mereka sekuat tim mana pun di turnamen ini, dan sama berbahayanya dengan tim mana pun di Eropa. Mereka telah membuktikannya selama bertahun-tahun."

Ia menambahkan: "Atletico memiliki sejarah yang hebat di turnamen ini, dan mereka adalah tim yang sangat berbahaya di Liga Champions. Mereka telah membuktikannya selama bertahun-tahun. Menjalani laga tandang pertama kami di turnamen ini di sini merupakan ujian besar bagi kami dan sebuah tantangan yang sangat kami nantikan dengan antusias."

Ia melanjutkan: "Saya benar-benar menyadari atmosfer yang bisa diciptakan Stadion Metropolitano ini. Saya telah menyaksikannya dari luar pada malam-malam Liga Champions, dan kami harus siap menghadapi atmosfer tersebut."

Ia meneruskan: "Saya sangat menghormati Diego Simeone. Ia sudah menghabiskan waktu yang sangat panjang di sini, dan berhasil membangun sesuatu yang sangat kokoh. Kadang-kadang membangun sebuah tim membutuhkan waktu yang lama. Kami pun saat ini sedang melalui fase pertumbuhan dan perkembangan. Dan jelas bahwa kehadirannya di sini selama bertahun-tahun berdampak pada tim dan seluruh klub, ia meninggalkan jejak yang sangat jelas."

Ia berkata lagi: "Kami harus memulai pertandingan dengan kuat, dan itu jelas. Kami menghadapi tim yang sangat bagus, dan memiliki pengalaman besar di turnamen ini. Kami tahu persis apa yang menanti kami, dan kami siap. Reaksi yang ditunjukkan tim pada babak kedua melawan Tottenham memberi saya kepercayaan besar, karena itu menegaskan bahwa para pemain memiliki keinginan dan motivasi, serta ingin memperbaiki keadaan."

Ia melengkapi: "Kami memiliki ekspektasi kami sendiri. Kami tahu apa yang kami inginkan, dan kami tahu apa yang bisa kami capai sebagai sebuah tim, serta apa yang kami harapkan dari diri kami sendiri sebagai kelompok dan sebagai klub. Semua itu berasal dari dalam diri kami. Saya tidak melihat ke luar untuk mengetahui bagaimana segala sesuatu seharusnya berjalan. Saya telah menjalani pengalaman ini, saya telah melalui momen-momen baik dan buruk, dan saya tidak merasa tertekan karena hal itu. Yang saya rasakan adalah keinginan untuk menang dan menjadi bagian dari proyek yang sukses. Itulah motivasi kami."

Ia menyambung: "Negativitas di dalam tim? Kami harus menerima tantangan dan merasa antusias terhadap apa yang bisa kami capai. Akan ada momen-momen ketika segalanya tidak berjalan baik dan keadaan menjadi sulit, tetapi meraih pencapaian besar menuntut kemampuan untuk melewati kesulitan. Suasananya positif, para pemain saling percaya satu sama lain, dan saya memercayai mereka sepenuhnya. Saya punya keyakinan penuh pada kemampuan kami untuk memenangkan banyak pertandingan."

Ia menjelaskan: "Tentu saja Bruno Fernandes bisa kembali ke level itu, karena ia pemain yang luar biasa. Kadang-kadang segalanya tidak berjalan seperti yang diinginkan seseorang. Ia telah memberikan hal-hal yang menakjubkan bagi klub ini, dan ia akan mengulanginya lagi, saya tidak punya keraguan sedikit pun soal itu. Ia bermain sambil merasakan beberapa rasa sakit, dan itu adalah hal yang cukup biasa. Mungkin orang-orang tidak menyadarinya, tetapi itu sering terjadi. Saya pribadi menjalani 80% pertandingan dalam karier saya dengan mengalami semacam masalah fisik. Itu bukan hal yang ideal, tetapi sering kali masih bisa ditangani."

Ia memaparkan: "Beberapa pemain mampu menahan rasa sakit lebih baik daripada yang lain, dan itu mencerminkan betapa besar komitmennya. Kini ia sudah hampir pulih sepenuhnya. Ia masih merasakan sedikit ketidaknyamanan, tetapi jika kami memeriksa semua pemain di tim, kami akan menemukan masalah-masalah kecil pada sebagian dari mereka. Hal ini tidak serius. Kondisi fisiknya bagus, ia sangat bugar, dan ia memiliki keinginan besar untuk bermain."

Ia menerangkan: "Saya sangat menyukai Carlos Baleba. Penampilannya tidak mengejutkan kami, karena kami tahu apa yang bisa diberikan Carlos. Kami sangat puas dengan cara ia bermain pada pertandingan terakhir. Itu adalah langkah penting bagi dirinya, dan ia bisa memberikan banyak hal. Ia memberi kami opsi berbeda untuk menciptakan keseimbangan di lini tengah, dan memungkinkan kami beradaptasi sesuai lawan dan karakter pertandingan."

Carrick mengungkapkan: "Kobbie Mainoo dan Luke Shaw tidak ikut bepergian bersama tim. Keduanya mengalami beberapa masalah selama pertandingan hari Sabtu. Kami sedang mengevaluasi situasinya untuk menentukan kondisi mereka secara tepat, tetapi untuk saat ini keduanya belum siap tampil pada hari Selasa."

Ia menambahkan: "Benjamin Sesko akan menjalani beberapa pemeriksaan tambahan. Kami perlu memastikan bahwa kami mengambil semua langkah dengan benar agar kami bisa mendapatkannya kembali secepat mungkin, tetapi untuk saat ini saya tidak bisa menentukan waktu yang lebih pasti untuk kembalinya dia."

Ia menyatakan: "Bagus bahwa Matthijs de Ligt kembali ke tim. Ia absen cukup lama, dan kami harus bersabar dengannya serta mengelola proses pemulihannya dengan baik. Luar biasa bahwa ia kembali bersama kami lagi. Ia telah berusaha sangat keras untuk mencapai tahap ini setelah absen panjang."

Ia menutup: "Bagus bahwa pemain-pemain seperti Dan Armir menjadi bagian dari grup ini. Penting bagi para pemain muda untuk menjalani pengalaman seperti ini, merasakan atmosfer malam-malam semacam ini, dan ikut dalam persiapan bersama anggota tim lainnya."



