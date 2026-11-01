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Jamie CarragherCBS Sports Golazo
Diterjemahkan oleh

Carragher memuji bintang Arsenal: Yang terbaik di Premier League

Liverpool vs Arsenal
Liverpool
Arsenal
Premier League
J. Carragher
D. Rice
Inggris

Ini bukan hal yang bisa diperdebatkan

Legenda Liverpool, Jamie Carragher, memuji bintang Arsenal Declan Rice dan menyebutnya sebagai "gelandang terbaik di Premier League dengan selisih yang jauh" setelah kemenangan sulit Arsenal atas Liverpool.

Kai Havertz mencetak satu-satunya gol di Stadion Anfield, ketika ia menyelesaikan bola dari jarak dekat di tiang jauh setelah umpan brilian dari Rice.

Kedua tim sama-sama mendapatkan peluang untuk mencetak gol setelah gol pembuka Havertz, tetapi pertandingan berakhir dengan skor 1-0, di mana Arsenal naik ke puncak klasemen Premier League, sementara Liverpool tetap berada di peringkat kelima.

Rice terpilih sebagai pemain terbaik dalam pertandingan setelah kemenangan susah payah Arsenal, dan Carragher setuju dengan keputusan tersebut, memujinya bukan hanya sebagai gelandang terbaik di Liga Primer Inggris, tetapi sebagai salah satu pemain terhebat dalam sejarah Arsenal.

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Carragher berkata melalui kanal Sky Sports: "Dia adalah gelandang terbaik di Liga Primer Inggris dengan selisih yang jauh. Hal itu tidak perlu diperdebatkan".

Ia menambahkan, seperti dikutip surat kabar "Metro": "Declan Rice adalah gelandang terbaik di negara ini. Saya bukan penggemar Arsenal, tetapi saya kadang mendengar orang-orang membicarakannya, dan saya agak heran karena mereka tidak memahami sepak bola dan tidak menyaksikan pertandingan yang sama dengan yang saya saksikan".

Mantan bintang Liverpool itu menutup: "Dia adalah gelandang kelas dunia. Tidak ada keraguan sama sekali soal itu. Dia adalah salah satu gelandang terbaik yang pernah bermain untuk klub Arsenal sepanjang masa. Mereka jelas pernah memiliki sejumlah pemain hebat. Dia termasuk yang terbaik di antara mereka".

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