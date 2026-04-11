Caragher: Maroko akan mengalahkan Brasil... dan akan tersingkir dari Piala Dunia oleh tim ini

Dalam analisis yang kontroversial, mantan bintang Inggris Jamie Carragher memprediksi bahwa tim nasional Maroko akan memuncaki grupnya di Piala Dunia 2026, mengungguli raksasa Brasil.

Dalam pernyataannya kepada surat kabar Inggris "The Telegraph", Carragher mengatakan bahwa identitas sebagian besar tim yang lolos dari babak grup tampaknya sudah jelas, namun persaingan akan sangat sengit untuk memperebutkan posisi teratas di Grup C yang terdiri dari Maroko, Brasil, Skotlandia, dan Haiti.

Baca juga

Saluran Real Madrid soal intervensi berdarah: La Liga curang

Presiden Meksiko mengungkap keputusan akhir FIFA terkait siaran pertandingan Iran

Duo Real Madrid meluapkan kemarahan kepada Camavinga

Legenda Liverpool itu menambahkan: "Meskipun Brasil diunggulkan untuk kembali dengan kuat, setelah lama absen dari podium juara, saya melihat Maroko akan memuncaki grup, dengan Brasil di posisi kedua, dan saya memperkirakan Skotlandia akan finis di posisi ketiga."

Karager berpendapat bahwa timnas Maroko, yang mencapai semifinal Piala Dunia 2022, telah menjadi kekuatan yang tidak bisa diremehkan di turnamen-turnamen besar.

Mengenai babak gugur, ia memperkirakan "Singa Atlas" akan menghadapi tim Jepang di babak 32 besar, dengan Maroko diunggulkan untuk menang dan melanjutkan perjalanan mereka untuk mengalahkan Ekuador di babak 16 besar, namun perjalanan mereka akan terhenti di perempat final melawan tim Inggris, menurut prediksi Carragher.

Mantan bek Inggris itu juga meyakini bahwa final Piala Dunia akan menjadi pertarungan antar-tim Eropa, antara Prancis dan Portugal, sementara babak semifinal juga akan melibatkan Spanyol dan Inggris.