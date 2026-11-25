Cara menonton Sporting CP vs Manchester United dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Champions League - Pekan 5 25 Nov 2026 - 15.00 Estadio Jose Alvalade

Manchester United bertandang ke Estadio Jose Alvalade di Lisbon pada Rabu malam untuk menghadapi Sporting CP di Liga Champions.

Sporting datang dengan performa gemilang. Tim asuhan Paulo Fonseca memenangi lima pertandingan terakhir, termasuk kemenangan 4-0 atas Uniao Serra di Taca de Portugal akhir pekan lalu dan kemenangan tandang 1-0 atas Shakhtar Donetsk di kompetisi Eropa.

United datang dalam kondisi jauh lebih rapuh. Laga pertama Mauricio Pochettino sebagai pelatih berakhir dengan kekalahan 4-0 di markas Liverpool, setelah sebelumnya United kalah dari Chelsea dan Bournemouth serta bermain imbang 4-4 dengan Aston Villa.

Tuan rumah asal Lisbon tampil tangguh dan solid di lini belakang, hanya kebobolan satu gol dalam lima pertandingan terakhir. United kebobolan 15 gol dalam periode yang sama.

Meski begitu, tim tamu punya catatan positif di kompetisi Eropa setelah mengalahkan Roma 3-2 pada awal bulan ini. Pochettino membutuhkan semangat serupa agar timnya bisa meraih hasil dalam laga sulit di Portugal.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang waktu kick-off, saluran TV, dan pilihan streaming langsung.

Informasi resmi mengenai saluran TV dan streaming langsung untuk Sporting CP vs Manchester United saat ini belum tersedia. Kami akan memperbarui halaman ini segera setelah informasi siaran dikonfirmasi.

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