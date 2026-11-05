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Europa League
team-logoLevski
Vasil Levski
team-logoJagiellonia Bialystok
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Cara menonton PFK Levski Sofia vs. Bialystok secara langsung hari ini: Siapa yang menyiarkan pertandingan ini di TV dan live streaming?

Levski vs Jagiellonia Bialystok
Levski
Jagiellonia Bialystok
Europa League

Di Liga Europa, PFK Levski Sofia menghadapi Bialystok. Namun, siapa yang menyiarkan pertandingan ini secara langsung di TV dan live streaming hari ini?

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PFK Levski Sofia vs. Bialystok: Waktu kick-off

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Europa League - Pekan 4
Vasil Levski

Pertandingan antara PFK Levski Sofia dan Bialystok dimulai pada 5 November 2026 pukul 18.45.

PFK Levski Sofia vs. Bialystok: Siapa yang menyiarkan pertandingan hari ini secara langsung di TV dan live streaming?

Sorotan pekan ini: Apa yang terjadi di PFK Levski Sofia dan Bialystok?

Levski Sofia memasuki pertandingan ini dengan catatan cukup baik: tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dari lima laga terakhir. Terakhir, Levski menang 1-0 di kandang FK Dunav Ruse setelah sebelumnya bermain imbang 1-1 melawan Arda Kardzhali. Kemenangan 2-1 atas Viktoria Plzen di Liga Europa menjadi hasil yang paling menonjol. Dalam lima pertandingan tersebut, Levski mencetak total tujuh gol dan kebobolan lima kali.

Bialystok tampil kuat di Ekstraklasa, tetapi performanya naik turun di Liga Europa. Lima pertandingan terakhir menghasilkan tiga kemenangan dan dua kekalahan, termasuk kemenangan telak 6-0 atas Lechia Gdansk di ajang piala. Namun, di Liga Europa, Bialystok menelan kekalahan telak 0-3 dari RSC Anderlecht. Selama periode tersebut, Bialystok mencetak sebelas gol, tetapi juga kebobolan empat kali.

LES

LES - Performa

NEC
S1-1
SPP
M0-2
VPL
M1-2
ARD
S1-1
DUR
M0-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/3
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
JAG

JAG - Performa

ZAG
K1-0
AND
K0-3
PLO
M1-0
LGD
M0-6
WKR
M1-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5

PFK Levski Sofia vs. Bialystok: Susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Levski vs Jagiellonia Bialystok

Manajer

  • J. Velazquez

PFK Levski Sofia vs. Bialystok: Performa

LES

LES - Performa

NEC
S1-1
SPP
M0-2
VPL
M1-2
ARD
S1-1
DUR
M0-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/3
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
JAG

JAG - Performa

ZAG
K1-0
AND
K0-3
PLO
M1-0
LGD
M0-6
WKR
M1-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5

PFK Levski Sofia vs. Bialystok: Rekor pertemuan

PFK Levski Sofia vs. Bialystok: Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Olympiakos PiraeusOlympiakos PiraeusOLY
431041+310
S
M
M
M
2
BenficaBenficaBEN
3300102+89
M
M
M
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
M
M
M
4
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
330081+79
M
M
M
5
FerencvarosFerencvarosFTC
330093+69
M
M
M
6
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
321081+77
M
S
M
7
JuventusJuventusJUV
321093+67
S
M
M
8
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
S
M
M
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
S
M
M
10
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
320162+46
M
M
K
11
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
320154+16
K
M
M
12
RennesRennesREN
413043+16
S
S
M
S
13
LyonLyonOL
320156-16
K
M
M
14
Real SociedadReal SociedadRSO
311183+54
M
S
K
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
311185+34
S
K
M
16
Sparta PrahaSparta PrahaSPP
311153+24
K
S
M
17
LevskiLevskiLES
31113304
M
S
K
18
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
311134-14
K
M
S
19
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
M
K
S
20
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
311158-34
M
S
K
21
SalzburgSalzburgSAL
311136-34
S
K
M
22
AnderlechtAnderlechtAND
310243+13
M
K
K
23
HoffenheimHoffenheimTSG
31025503
M
K
K
24
AC MilanAC MilanMIL
310245-13
K
M
K
25
Celta VigoCelta VigoCEL
310234-13
M
K
K
26
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
K
K
M
27
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
310246-23
K
M
K
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
K
K
M
29
NK CeljeNK CeljeCEL
301227-51
S
K
K
30
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
K
K
S
31
LillestroemLillestroemLIL
301229-71
K
S
K
32
Lech PoznanLech PoznanLCH
301219-81
S
K
K
33
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
300327-50
K
K
K
34
MarseilleMarseilleOM
300316-50
K
K
K
35
CelticCelticCEL
300339-60
K
K
K
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
K
K
K
Lolos ke 16 besar

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