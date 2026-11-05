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PFK Levski Sofia vs. Bialystok: Waktu kick-off

Europa League - Pekan 4 5 Nov 2026 - 12.45 Vasil Levski

Pertandingan antara PFK Levski Sofia dan Bialystok dimulai pada 5 November 2026 pukul 18.45.

PFK Levski Sofia vs. Bialystok: Siapa yang menyiarkan pertandingan hari ini secara langsung di TV dan live streaming?

Sorotan pekan ini: Apa yang terjadi di PFK Levski Sofia dan Bialystok?

Levski Sofia memasuki pertandingan ini dengan catatan cukup baik: tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dari lima laga terakhir. Terakhir, Levski menang 1-0 di kandang FK Dunav Ruse setelah sebelumnya bermain imbang 1-1 melawan Arda Kardzhali. Kemenangan 2-1 atas Viktoria Plzen di Liga Europa menjadi hasil yang paling menonjol. Dalam lima pertandingan tersebut, Levski mencetak total tujuh gol dan kebobolan lima kali.

Bialystok tampil kuat di Ekstraklasa, tetapi performanya naik turun di Liga Europa. Lima pertandingan terakhir menghasilkan tiga kemenangan dan dua kekalahan, termasuk kemenangan telak 6-0 atas Lechia Gdansk di ajang piala. Namun, di Liga Europa, Bialystok menelan kekalahan telak 0-3 dari RSC Anderlecht. Selama periode tersebut, Bialystok mencetak sebelas gol, tetapi juga kebobolan empat kali.

PFK Levski Sofia vs. Bialystok: Susunan pemain

PFK Levski Sofia vs. Bialystok: Performa

PFK Levski Sofia vs. Bialystok: Rekor pertemuan

PFK Levski Sofia vs. Bialystok: Klasemen