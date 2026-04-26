Baru saja berhasil membalikkan keadaan secara dramatis di ajang piala, Inter berpeluang memastikan gelar Scudetto saat menghadapi Torino. Nerazzurri akan resmi dinobatkan sebagai juara jika mereka menang di Turin dan AC Milan gagal mengalahkan Juventus.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda membuat koneksi online yang aman dan terenkripsi. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara tempat pertandingan disiarkan, Anda dapat melewati pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, sebagai alternatif, lihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Waktu kick-off Torino vs Inter

Serie A - Serie A Stadio Olimpico Grande Torino

Torino vs Inter dimulai pada 26 Apr pukul 12:00 EST dan 17:00 GMT.

Pratinjau pertandingan

Minggu ini benar-benar penuh drama bagi Inter Milan — setelah berhasil membalikkan keadaan di menit-menit akhir di San Siro untuk mengalahkan Como dengan agregat 3-2 dan memastikan tempat mereka di final Coppa Italia, tim asuhan Cristian Chivu kini mengincar Lazio di Stadio Olimpico dan peluang meraih gelar ganda domestik. Hakan Calhanoglu menjadi pahlawan dengan dua gol, keduanya berkat umpan dari Petar Sucic, sebelum kemudian menjadi pemberi umpan untuk gol penentu Sucic. Dengan momentum yang kuat di pihak mereka, Inter memasuki laga Minggu ini dengan keyakinan bahwa kemenangan atas Torino dapat memastikan gelar Serie A dengan empat pertandingan tersisa, asalkan AC Milan gagal mengalahkan Juventus pada malam hari.

Nerazzurri tampak tak terbendung saat ini, setelah memenangkan empat pertandingan berturut-turut sambil mencetak setidaknya tiga gol setiap kali, termasuk kemenangan 3-0 atas Cagliari pekan lalu. Performa tandang mereka juga tak kalah mengesankan, dengan 12 kemenangan dari 16 laga liga di kandang lawan, dan mereka belum pernah kalah dari Torino dalam 13 pertemuan sejak Januari 2019 - menghancurkan mereka 5-0 pada awal musim ini.

Namun, Torino telah menemukan semangat baru di bawah asuhan Roberto D’Aversa, naik ke peringkat ke-12 dengan empat kemenangan dari tujuh pertandingan sejak kedatangannya, tiga di antaranya di kandang. Meskipun kehilangan poin saat melawan Cremonese pada pertandingan terakhir, D’Aversa belum pernah kalah di Turin, tetapi menghadapi Inter dalam performa mereka saat ini akan menjadi ujian terberatnya sejauh ini.

Statistik penting & kabar cedera

Inter sekali lagi akan bermain tanpa kapten Lautaro Martinez, yang masih dalam masa pemulihan dari cedera paha, sementara Alessandro Bastoni diragukan tampil karena masalah pergelangan kaki, meskipun ia belum sepenuhnya dipastikan absen.

Di sisi lain, Torino kemungkinan bisa kembali menurunkan Duvan Zapata sebagai cadangan, namun cedera masih membuat Tino Anjorin dan Zakaria Aboukhlal absen dari skuad.

Sejarah terkini sangat menguntungkan tim tamu - Inter telah memenangkan tiga laga tandang terakhir mereka melawan Torino dengan agregat 6-0 - yang semakin memperkuat upaya mereka dalam perburuan gelar.

Panduan langkah demi langkah menggunakan VPN untuk menonton Torino vs Inter hari ini

NordVPN

Unduh & Instal: Daftarkan diri Anda ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS). Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie Anda atau segarkan browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar Anda, lalu nikmati pertandingannya.

