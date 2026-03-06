Pertarungan untuk finis di empat besar bertemu dengan perjuangan untuk menghindari degradasi dalam laga Serie A di bawah sorotan lampu di Stadio Maradona.

Berikut adalah tempat untuk menemukan siaran langsung dalam bahasa Inggris dari pertandingan SSC Napoli vs Torino, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Waktu kick-off SSC Napoli vs Torino

Serie A - Serie A Diego Armando Maradona

Napoli vs Torino akan dimulai pada 6 Mar pukul 13:45 EST dan 18:45 GMT.

Napoli saat ini berada di posisi ketiga, jauh tertinggal dari persaingan, sementara raksasa Milan harus berjuang untuk gelar Scudetto. Bagi Antonio Conte, fokus kini beralih ke upaya mendapatkan tiket Liga Champions, meski cedera dan selisih 14 poin dari Inter Milan membuat situasinya tidak mudah. Perjalanan mereka di kompetisi Eropa dan domestik sudah berakhir, namun mereka berhasil bangkit dari kekalahan melawan Atalanta dengan mengalahkan Hellas Verona berkat gol dramatis di menit-menit akhir. Romelu Lukaku, yang baru pulih dari cedera panjang, hanya tampil dalam waktu singkat, namun salah satu penampilannya itu cukup untuk membawa kemenangan 2-1.

Namun, secara defensif, Conte memiliki banyak hal yang perlu dikhawatirkan. Sembilan pertandingan berturut-turut tanpa clean sheet telah membuka peluang bagi rival. Roma berada di belakang mereka, sementara Juventus, Como, dan Atalanta masih dalam perburuan dengan 11 putaran tersisa.

Di Turin, masa jabatan Roberto D’Aversa dimulai dengan gemilang. Gol dari Giovanni Simeone dan Duván Zapata mengamankan kemenangan 2-0 atas Lazio, memberikan awal yang sempurna bagi manajer baru. Kemenangan itu diraih di hadapan pendukung tuan rumah yang sepi, dengan para penggemar terus memprotes kepemimpinan Urbano Cairo, sehingga perjalanan ke selatan ke Naples mungkin terasa seperti perubahan suasana yang menyegarkan. Misi jangka pendek D’Aversa sederhana: menjaga Torino tetap aman. Saat ini, mereka unggul enam poin dari zona degradasi, tetapi pertarungan untuk bertahan hidup jauh dari selesai.

Statistik kunci & berita cedera

Stanislav Lobotka mungkin harus absen dalam laga Jumat ini, karena gelandang Slovakia tersebut mengalami masalah otot. Napoli sudah kehilangan David Neres, Amir Rrahmani, dan kapten Giovanni Di Lorenzo, sehingga absennya Lobotka akan menambah daftar pemain yang absen.

Di sisi lain, D’Aversa hampir memiliki skuad lengkap untuk dipilih - Tino Anjorin dan Che Adams sudah pulih, Emirhan Ilkhan telah menjalani hukuman larangan bermain, dan hanya Zakaria Aboukhlal yang masih menjadi tanda tanya.

Napoli memiliki alasan untuk merasa percaya diri menjelang pertandingan Jumat malam yang langka ini: mereka belum pernah kalah dalam pertandingan kandang Serie A musim ini dan hanya kalah satu kali dari 17 pertemuan terakhir mereka dengan Torino di Maradona.

