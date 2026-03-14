Baik Inter maupun Atalanta mengalami kekalahan telak dalam pertandingan terakhir mereka, namun kini saatnya untuk melupakan masa lalu saat kedua tim ini saling berhadapan dalam laga liga.

Berikut ini adalah tempat untuk menonton siaran langsung dalam bahasa Inggris dari pertandingan Inter vs Atalanta, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Cara menonton Inter vs Atalanta dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau hanya ingin mengakses layanan streaming biasa Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menghadapi pembatasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

Waktu kick-off Inter vs Atalanta

Pertandingan Inter vs Atalanta dimulai pada 14 Maret pukul 09:00 EST dan 14:00 GMT.

Pratinjau pertandingan

Derby Milan terbaru berlangsung dengan banyak hal dipertaruhkan. Inter sedang mengejar gelar juara, sementara Milan tahu mereka harus menang untuk menjaga harapan mereka tetap hidup. Dan mereka berhasil melakukannya, mengalahkan rival mereka lagi di San Siro.

Bagi Inter, ini merupakan pukulan telak. Rekor tak terkalahkan mereka di liga sejak November pun sirna, dan kini mereka telah kalah dalam tiga dari enam pertandingan terakhir—jauh lebih banyak daripada di awal musim. Meski demikian, mereka masih berada dalam posisi yang kuat untuk merebut Scudetto dan tetap berpeluang lolos ke final Coppa Italia.

Getty Images

Selanjutnya adalah Atalanta, lawan yang biasanya bisa dikendalikan Inter di San Siro. Atalanta belum pernah menang di sana selama lebih dari satu dekade, dan sejarah menunjukkan mereka akan kembali kesulitan. Yang memperburuk keadaan, mereka baru saja menelan kekalahan telak 6–1 dari Bayern di Liga Champions, yang hampir mengakhiri impian Eropa mereka.

Di Serie A, performa Atalanta juga menurun. Mereka kehilangan poin saat melawan Sassuolo dan Udinese, dan meskipun kedatangan Raffaele Palladino sempat mengangkat semangat mereka di awal musim, mereka harus segera menemukan kembali semangat itu jika ingin tetap bersaing di kompetisi Eropa.

Statistik penting & berita cedera

Inter masih kehilangan pemimpin mereka, Lautaro Martínez, yang menjadi penyerang terbaik di Serie A musim ini. Ada kemungkinan Hakan Çalhanoğlu bisa kembali bermain setelah absen di derby, sementara Alessandro Bastoni masih diragukan.

Atalanta juga punya masalah sendiri. Palladino berharap Ederson akhirnya bisa pulih dari cedera ototnya, tapi Giacomo Raspadori dan Charles De Ketelaere mungkin belum sepenuhnya siap, karena baru saja kembali berlatih.

Getty Images

Dalam pertandingan ini, sejarah sangat berpihak pada Inter. Mereka belum pernah kalah dari Atalanta di liga sejak 2018 dan telah mencatatkan tujuh kemenangan beruntun dalam pertemuan tersebut.

Berita tim & susunan pemain

Performa

Rekor Head-to-Head

Klasemen

NordVPN

Cara menonton di Layar Lebar

Menonton di ponsel atau laptop memang oke, tapi olahraga langsung lebih seru di layar lebar. Begini cara mengaktifkan VPN di TV kamu: