Perburuan gelar Scudetto musim ini semakin memanas, dengan Milan berpotensi memberikan tekanan skor kepada pemimpin klasemen Inter pada laga tandang melawan Pisa yang sedang terpuruk pada Jumat malam.

Berikut adalah tempat untuk menemukan siaran langsung berbahasa Inggris dari pertandingan Pisa vs AC Milan, karena GOAL menghadirkan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton pertandingan hari ini.

Waktu kick-off Pisa vs AC Milan

Serie A - Serie A Stadio Romeo Anconetani

Pisa vs AC Milan akan dimulai pada 13 Februari 2026 pukul 14:45 EST dan 19:45 GMT.

Ringkasan pertandingan

AC Milan memiliki kesempatan untuk memperkecil selisih poin dengan pemimpin klasemen dan rival sekota Inter dalam pertandingan malam Jumat melawan Pisa yang sedang terpuruk.

Milan akan mendekati Inter dengan selisih lima poin jika menang melawan Pisa yang berada di peringkat ke-19, dan akan memberikan tekanan pada Nerazzurri, yang akan menghadapi Juventus sehari kemudian.

Milan telah terbukti sulit dikalahkan di Serie A musim ini, hanya kalah satu kali di liga, pada Agustus melawan Cremonese, tetapi tim asuhan Massimiliano Allegri telah imbang delapan kali di Serie A, termasuk tiga dari enam pertandingan terakhir mereka. Rossoneri ingin tetap bersaing dengan mengubah lebih banyak hasil imbang menjadi kemenangan sebelum menghadapi Inter pada 8 Maret.

Adapun Pisa, mereka tampaknya akan terdegradasi, tertinggal enam poin dari zona aman dan belum pernah menang sejak November. Seperti Milan, mereka juga sering bermain imbang; tepat setengah dari pertandingan Serie A mereka (12) berakhir imbang.

Berita cedera, statistik kunci

Raul Albiol dan Isak Vural cedera untuk tuan rumah. Marius Marin diskors.

Santi Gimenez cedera untuk Milan, begitu pula bintang AS dan pencetak gol terbanyak Christian Pulisic serta pemain sayap Belgia Alexis Saelemaekers.

Berita tim & skuad

Form

Rekor Head-to-Head

PIS Last 1 matches MIL 0 Menang 1 Seri 0 Menang AC Milan 2 - 2 Pisa 2 Gol tercipta 2 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 1/1 Kedua tim mencetak gol 1/1

Klasemen

