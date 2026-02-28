Goal.com
Live
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Serie A
team-logoCremonese
Stadio Giovanni Zini
team-logoAC Milan
BYPASS GEO-RESTRICTIONS

Diterjemahkan oleh

Cara menonton pertandingan Serie A antara Cremonese vs AC Milan hari ini: Siaran langsung, saluran TV, dan waktu mulai

Cara menonton pertandingan Serie A antara Cremonese dan AC Milan, serta waktu kick-off dan berita tim.

Cremonese terjerumus ke dalam pertarungan degradasi Serie A, sementara Milan terjebak dalam upaya sia-sia untuk mengejar rival sekota mereka, Inter, di puncak klasemen. 

Berikut ini adalah tempat untuk menemukan siaran langsung berbahasa Inggris dari pertandingan Cremonese vs Milan, karena GOAL menghadirkan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton pertandingan hari ini.

Amerika SerikatFubo AS
InggrisDAZN Inggris
AustraliabeIN Sports Australia
KanadaFubo Kanada
Afrika Selatan / Afrika Sub-SaharaSuperSport
MalaysiaAstro
Timur TengahSTARZPLAY

Cara menonton di mana saja dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau ingin mengakses layanan streaming favorit Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menemui batasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda untuk membuat koneksi aman dan terenkripsi secara online. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara di mana pertandingan tersebut ditayangkan, Anda dapat menghindari pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, alternatifnya, lihat panduan GOAL tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Lewati pembatasan geografis dengan VPN! Dapatkan Express!

Cara menonton dan streaming langsung Cremonese vs Milan secara gratis

Jika Anda berencana menonton pertandingan dari Amerika Serikat, pelanggan baru Fubo dapat mengaksesnya dengan uji coba gratis selama lima hari. 

Streaming Cremonese vs Milan secara langsung di FuboMulaiuji coba gratis

Waktu kick-off Cremonese vs AC Milan

crest
Serie A - Serie A
Stadio Giovanni Zini

Cremonese vs AC Milan akan dimulai pada 1 Maret 2026 pukul 06:30 EST dan pukul 11:30 GMT.

Ringkasan pertandingan

Kekalahan 3-0 Cremonese dari Roma membuat mereka dalam situasi sulit. Tanpa kemenangan sejak awal Desember, mereka juga gagal mencetak gol dalam 10 dari 12 pertandingan Serie A terakhir. Rangkaian hasil dan performa yang mengkhawatirkan ini telah membuat mereka turun dari peringkat 9 ke 17. Kini, selisih gol saja yang memisahkan mereka dari zona degradasi. Mereka hanya menang dua kali dari 12 pertandingan kandang terakhir, meskipun tiga dari empat pertandingan terakhir berakhir imbang. 

AC Milan v Parma Calcio 1913 - Serie AGetty Images

Peluang Milan untuk meraih gelar juara hampir pupus. Rossoneri hanya mengumpulkan delapan poin dari lima pertandingan terakhir, sementara pemimpin klasemen Inter mengumpulkan 15 poin dalam periode yang sama. Defisit 10 poin mungkin terlalu besar untuk dikejar dengan hanya 12 pertandingan tersisa.

FBL-ITA-SERIEA-ROMA-CREMONESEGetty Images

Statistik kunci & berita cedera

Martín Payero dari Cremonese mengalami cedera saat melawan Roma, sementara gelandang Milan Ruben Loftus-Cheek mengalami patah rahang saat melawan Parma.  

Cremonese belum pernah kalah dalam tiga pertemuan head-to-head abad ke-21 (1 menang, 2 imbang) dan menang 2-1 dalam pertandingan tandang Agustus lalu, membuka kemungkinan untuk meraih kemenangan beruntun atas Milan untuk pertama kalinya dalam hampir 100 tahun.

AC Milan v US Cremonese - Serie AGetty Images

Berita tim & susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Cremonese vs AC Milan

CremoneseHome team crest

3-5-2

Formasi

3-5-2

Home team crestMIL
1
E. Audero
5
S. Luperto
24
F. Terracciano
55
F. Folino
7
A. Zerbin
29
Y. Maleh
3
G. Pezzella
27
J. Vandeputte
2
M. Thorsby
99
A. Sanabria
90
F. Bonazzoli
16
M. Maignan
5
K. De Winter
23
F. Tomori
33
D. Bartesaghi
14
L. Modric
12
A. Rabiot
4
S. Ricci
56
A. Saelemaekers
2
P. Estupinan
11
C. Pulisic
10
R. Leao

3-5-2

MILAway team crest

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • D. Nicola

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • M. Allegri

Pemain cedera dan kena skors

Cedera dan Larangan Bermain

Cedera dan Larangan Bermain

Performa

CRE
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
1/8
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
2/5
Kedua tim mencetak gol
1/5

MIL
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
7/4
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
2/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

Rekor Head-to-Head

CRE

Last 3 matches

MIL

1

Menang

2

Seri

0

Menang

3

Gol tercipta

2
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
1/3
Kedua tim mencetak gol
2/3

Klasemen

Panduan VPN langkah demi langkah untuk menonton Cremonese vs AC Milan hari ini

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. Unduh & Instal: Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda.
  2. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS).
  3. Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie atau refresh browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku.
  4. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar dan nikmati pertandingan.

Cara menonton di Layar Besar

Menonton di ponsel atau laptop memang nyaman, tetapi olahraga langsung lebih seru di layar besar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda:

  • Smart TV & Fire Stick: Sebagian besar TV berbasis Android dan perangkat seperti Amazon Fire TV Stick atau Google Chromecast dengan Google TV memiliki aplikasi VPN bawaan. Cukup cari penyedia VPN Anda di toko aplikasi TV, masuk, dan sambungkan seperti yang Anda lakukan di ponsel.
  • Apple TV, Roku & Konsol: Perangkat ini seringkali tidak mendukung aplikasi VPN langsung. Solusi termudah adalah menggunakan Smart DNS (biasanya tersedia di pengaturan akun VPN Anda) atau memantulkan/menyiarkan streaming dari ponsel atau laptop yang terhubung ke VPN ke TV Anda.

Lewati pembatasan geografis dengan VPN! Dapatkan Express!

0