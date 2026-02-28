Cremonese terjerumus ke dalam pertarungan degradasi Serie A, sementara Milan terjebak dalam upaya sia-sia untuk mengejar rival sekota mereka, Inter, di puncak klasemen.

Berikut ini adalah tempat untuk menemukan siaran langsung berbahasa Inggris dari pertandingan Cremonese vs Milan, karena GOAL menghadirkan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton pertandingan hari ini.

Cara menonton dan streaming langsung Cremonese vs Milan secara gratis

Jika Anda berencana menonton pertandingan dari Amerika Serikat, pelanggan baru Fubo dapat mengaksesnya dengan uji coba gratis selama lima hari.

Waktu kick-off Cremonese vs AC Milan

Serie A - Serie A Stadio Giovanni Zini

Cremonese vs AC Milan akan dimulai pada 1 Maret 2026 pukul 06:30 EST dan pukul 11:30 GMT.

Ringkasan pertandingan

Kekalahan 3-0 Cremonese dari Roma membuat mereka dalam situasi sulit. Tanpa kemenangan sejak awal Desember, mereka juga gagal mencetak gol dalam 10 dari 12 pertandingan Serie A terakhir. Rangkaian hasil dan performa yang mengkhawatirkan ini telah membuat mereka turun dari peringkat 9 ke 17. Kini, selisih gol saja yang memisahkan mereka dari zona degradasi. Mereka hanya menang dua kali dari 12 pertandingan kandang terakhir, meskipun tiga dari empat pertandingan terakhir berakhir imbang.

Peluang Milan untuk meraih gelar juara hampir pupus. Rossoneri hanya mengumpulkan delapan poin dari lima pertandingan terakhir, sementara pemimpin klasemen Inter mengumpulkan 15 poin dalam periode yang sama. Defisit 10 poin mungkin terlalu besar untuk dikejar dengan hanya 12 pertandingan tersisa.

Statistik kunci & berita cedera

Martín Payero dari Cremonese mengalami cedera saat melawan Roma, sementara gelandang Milan Ruben Loftus-Cheek mengalami patah rahang saat melawan Parma.

Cremonese belum pernah kalah dalam tiga pertemuan head-to-head abad ke-21 (1 menang, 2 imbang) dan menang 2-1 dalam pertandingan tandang Agustus lalu, membuka kemungkinan untuk meraih kemenangan beruntun atas Milan untuk pertama kalinya dalam hampir 100 tahun.

