Brighton vs Arsenal akan dimulai pada 4 Mar 2026 pukul 14:30 EST dan 19:30 GMT.

Brighton berada di ambang masuk ke paruh atas klasemen Premier League setelah meraih kemenangan beruntun melawan Brentford dan Nottingham Forest, mengakhiri rentetan lima pertandingan tanpa kemenangan.

Tim Arsenal asuhan Mikel Areteta kini tak terkalahkan dalam enam laga liga terakhir mereka (4 kemenangan, 2 imbang) dan tak terkalahkan dalam tujuh laga tandang liga terakhir, yang merupakan rekor terpanjang saat ini di divisi tersebut. Kemenangan terbaru mereka adalah saat mengalahkan Tottenham dan Chelsea, dan hasil tersebut menjadi obat penawar yang sangat dibutuhkan setelah hasil imbang yang mengecewakan saat bertandang ke Brentford dan Wolves. The Gunners masih unggul lima poin dari pesaing terdekat mereka, Man City, meskipun Citizens memiliki satu pertandingan lebih sedikit dan terus mengintai Arsenal.

Brighton kehilangan Stefanos Tzimas dan Adam Webster, sementara Arsenal tanpa Mikel Merino. Ben White dan Martin Odegaard diragukan.

Arsenal telah mencetak sembilan gol penentu kemenangan dari tendangan sudut di Premier League musim ini, rekor sepanjang masa untuk satu musim.

Brighton hanya mencatatkan satu clean sheet dalam 10 pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi.

