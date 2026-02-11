Aston Villa akan berusaha untuk kembali memperkuat upaya mereka dalam mengejar posisi empat besar Liga Premier saat mereka menjamu Brighton & Hove Albion yang sedang terpuruk di Villa Park.

Berikut ini adalah tempat untuk menemukan siaran langsung berbahasa Inggris dari pertandingan Aston Villa vs Brighton, karena GOAL menghadirkan semua informasi yang Anda butuhkan tentang cara menonton pertandingan hari ini.

Cara menonton di mana saja dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau ingin mengakses layanan streaming favorit Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menemui batasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda untuk membuat koneksi aman dan terenkripsi secara online. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara di mana pertandingan tersebut ditayangkan, Anda dapat menghindari pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, alternatifnya, lihat panduan GOAL tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Waktu kick-off Aston Villa vs Brighton

Premier League - Premier League Villa Park

Aston Villa dan Brighton akan bertanding pada 11 Februari 2026 pukul 19:30 GMT dan 14:30 EST.

Prakiraan Pertandingan

Aston Villa memasuki pertandingan tengah pekan ini tanpa kemenangan dalam dua laga Premier League terakhir mereka—kekalahan kandang dari Brentford diikuti dengan hasil imbang di Bournemouth—yang telah menghentikan momentum mereka dan merusak ambisi mereka untuk finis di empat besar.

Meskipun demikian, tim Unai Emery tetap berada dalam persaingan, menempati posisi ketiga, dan kemenangan atas Brighton dapat membuat mereka menyamai poin dengan Manchester City yang berada di posisi kedua, jika The Citizens mengalami kekalahan melawan Fulham dalam pertandingan mereka yang berlangsung bersamaan.

Getty Images

Sementara itu, kesulitan Brighton semakin dalam setelah mereka memperpanjang rekor tanpa kemenangan di Premier League menjadi lima pertandingan dengan kekalahan kandang melawan Crystal Palace.

The Seagulls saat ini berada di peringkat ke-14, lima poin di atas zona degradasi.

Namun, kemenangan atas Villa akan memberikan ruang bernapas yang vital dan membantu meredakan ketegangan di tengah klasemen yang semakin meningkat akibat performa buruk mereka baru-baru ini, serta tekanan pada manajer Fabian Hürzeler.

Cedera, statistik kunci

Aston Villa akan tanpa Boubacar Kamara, Youri Tielemans, John McGinn, Alysson, dan Andres Garcia karena cedera.

Brighton, di sisi lain, akan kehilangan Stefanos Tzimas, Adam Webster, Solly March, Mats Wieffer, Yasin Ayari, dan Jan Paul van Hecke karena cedera.

Getty Images

Villa sedang menikmati rekor tak terkalahkan dalam empat pertandingan terakhir melawan Brighton di Premier League, dengan tiga kemenangan dan satu hasil imbang dalam empat pertemuan terakhir.

Keunggulan historis di kandang dan dominasi secara keseluruhan, di mana Villa telah memenangkan tujuh dari sembilan pertandingan liga terakhir (satu imbang, satu kekalahan), memberikan tim Emery banyak kepercayaan diri menjelang pertandingan terbaru mereka di Villa Park.

Berita tim & susunan pemain

Form

Rekor Head-to-Head

Klasemen

Panduan VPN langkah demi langkah untuk menonton Aston Villa vs Brighton hari ini

NordVPN

Unduh & Instal: Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS). Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie atau refresh browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar dan nikmati pertandingan.

Cara menonton di Layar Besar

Menonton di ponsel atau laptop memang nyaman, tetapi olahraga langsung lebih seru di layar besar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda: