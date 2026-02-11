Goal.com
Premier League
team-logoAston Villa
Villa Park
team-logoBrighton & Hove Albion
Austin Ditlhobolo

Cara menonton pertandingan Premier League Aston Villa vs Brighton hari ini: Siaran langsung, saluran TV, dan waktu mulai.

Cara menonton pertandingan Liga Premier antara Aston Villa dan Brighton, serta waktu kick-off dan berita tim.

Aston Villa akan berusaha untuk kembali memperkuat upaya mereka dalam mengejar posisi empat besar Liga Premier saat mereka menjamu Brighton & Hove Albion yang sedang terpuruk di Villa Park.

Berikut ini adalah tempat untuk menemukan siaran langsung berbahasa Inggris dari pertandingan Aston Villa vs Brighton, karena GOAL menghadirkan semua informasi yang Anda butuhkan tentang cara menonton pertandingan hari ini.

Amerika SerikatPeacock
InggrisTNT Sports
AustraliaStan Sport
KanadaFubo Kanada
IndiaJioStar
Afrika Selatan / Afrika Sub-SaharaSuperSport
MalaysiaAstro
Timur TengahbeIN Sports MENA

Cara menonton di mana saja dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau ingin mengakses layanan streaming favorit Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menemui batasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda untuk membuat koneksi aman dan terenkripsi secara online. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara di mana pertandingan tersebut ditayangkan, Anda dapat menghindari pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, alternatifnya, lihat panduan GOAL tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Waktu kick-off Aston Villa vs Brighton

crest
Premier League - Premier League
Villa Park

Aston Villa dan Brighton akan bertanding pada 11 Februari 2026 pukul 19:30 GMT dan 14:30 EST.

Prakiraan Pertandingan

Aston Villa memasuki pertandingan tengah pekan ini tanpa kemenangan dalam dua laga Premier League terakhir mereka—kekalahan kandang dari Brentford diikuti dengan hasil imbang di Bournemouth—yang telah menghentikan momentum mereka dan merusak ambisi mereka untuk finis di empat besar.

Meskipun demikian, tim Unai Emery tetap berada dalam persaingan, menempati posisi ketiga, dan kemenangan atas Brighton dapat membuat mereka menyamai poin dengan Manchester City yang berada di posisi kedua, jika The Citizens mengalami kekalahan melawan Fulham dalam pertandingan mereka yang berlangsung bersamaan.

Tottenham Hotspur v Aston Villa - Emirates FA Cup Third RoundGetty Images

Sementara itu, kesulitan Brighton semakin dalam setelah mereka memperpanjang rekor tanpa kemenangan di Premier League menjadi lima pertandingan dengan kekalahan kandang melawan Crystal Palace.

The Seagulls saat ini berada di peringkat ke-14, lima poin di atas zona degradasi.

Namun, kemenangan atas Villa akan memberikan ruang bernapas yang vital dan membantu meredakan ketegangan di tengah klasemen yang semakin meningkat akibat performa buruk mereka baru-baru ini, serta tekanan pada manajer Fabian Hürzeler.

Cedera, statistik kunci

Aston Villa akan tanpa Boubacar Kamara, Youri Tielemans, John McGinn, Alysson, dan Andres Garcia karena cedera.

Brighton, di sisi lain, akan kehilangan Stefanos Tzimas, Adam Webster, Solly March, Mats Wieffer, Yasin Ayari, dan Jan Paul van Hecke karena cedera.

brightonGetty Images

Villa sedang menikmati rekor tak terkalahkan dalam empat pertandingan terakhir melawan Brighton di Premier League, dengan tiga kemenangan dan satu hasil imbang dalam empat pertemuan terakhir.

Keunggulan historis di kandang dan dominasi secara keseluruhan, di mana Villa telah memenangkan tujuh dari sembilan pertandingan liga terakhir (satu imbang, satu kekalahan), memberikan tim Emery banyak kepercayaan diri menjelang pertandingan terbaru mereka di Villa Park.

Berita tim & susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Aston Villa vs Brighton & Hove Albion

Aston VillaHome team crest

4-4-1-1

Formasi

4-2-3-1

Home team crestBHA
23
E. Martinez
4
E. Konsa
14
P. Torres
2
M. Cash
22
I. Maatsen
27
M. Rogers
24
A. Onana
21
D. Luiz
19
J. Sancho
10
E. Buendia
11
O. Watkins
1
B. Verbruggen
24
F. Kadioglu
21
O. Boscagli
34
J. Veltman
5
L. Dunk
30
P. Gross
11
Y. Minteh
22
K. Mitoma
17
C. Baleba
25
D. Gomez
18
D. Welbeck

4-2-3-1

BHAAway team crest

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • U. Emery

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • F. Hurzeler

Pemain cedera dan kena skors

Cedera dan Larangan Bermain

Cedera dan Larangan Bermain

Form

AVL
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
7/4
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
1/5
Kedua tim mencetak gol
2/5

BHA
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
5/6
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
2/5
Kedua tim mencetak gol
4/5

Rekor Head-to-Head

AVL

Last 5 matches

BHA

3

Menang

1

Seri

1

Menang

15

Gol tercipta

7
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
4/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

Klasemen

