Arsenal akan memulai rangkaian lima pertandingan di mana mereka berkompetisi di empat kompetisi berbeda, dimulai dengan kunjungan ke Mansfield, tim yang sedang berjuang di League One, dalam putaran kelima Piala FA.

Berikut adalah tempat untuk menemukan siaran langsung berbahasa Inggris dari pertandingan Mansfield vs Arsenal, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan ini hari ini.

Cara menonton Mansfield vs Arsenal dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau ingin mengakses layanan streaming biasa Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menemui batasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda untuk membuat koneksi aman dan terenkripsi secara online. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara di mana pertandingan tersebut ditayangkan, Anda dapat menghindari pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung.

Cara menonton dan streaming langsung Mansfield vs Arsenal secara gratis

Jika Anda berencana menonton pertandingan dari Amerika Serikat, pelanggan baru Fubo dapat mengaksesnya dengan uji coba gratis selama lima hari.

Waktu kick-off Mansfield vs Arsenal

FA Cup - FA Cup One Call Stadium

Mansfield vs Arsenal akan dimulai pada 7 Mar 2026 pukul 07:15 EST dan 12:15 GMT.

Ringkasan pertandingan

Mansfield akan menjamu Arsenal, tim pemuncak klasemen Premier League asuhan Mikel Arteta, pada putaran kelima Sabtu ini sebagai hadiah atas keberhasilan mereka mengeliminasi tim papan atas lain, Burnley. Arsenal berada 59 peringkat di atas Mansfield dalam piramida sepak bola, dan manajer Nigel Clough harus menghentikan tren buruk yang membuat The Stags tidak menang dalam empat pertandingan Liga Satu sejak kekalahan mengejutkan melawan Burnley di Turf Moor.

Arsenal melaju dengan peluang meraih quadruple

The Gunners mencapai putaran kelima untuk pertama kalinya sejak kemenangan ke-14 mereka di FA Cup pada musim 2019-20, yang memperpanjang rekor mereka. Tim asuhan Mikel Arteta akan fokus penuh untuk memenangkan Premier League, kini unggul tujuh poin dari Man City setelah mengalahkan Brighton pada Rabu malam, di saat yang sama City harus puas dengan satu poin melawan Nottingham Forest. Namun, hal itu tidak berarti mereka tidak menganggap serius Piala FA.

Arsenal saat ini sedang dalam tren tak terkalahkan dalam 10 pertandingan di semua kompetisi dan 12 pertandingan tanpa kekalahan saat bertandang, yang merupakan rekor terpanjang mereka sejak Arteta mengambil alih. Dengan jadwal tandang ke Bayer Leverkusen empat hari setelah ini dan pertandingan Premier League melawan Everton tiga hari setelah itu, pelatih asal Spanyol ini kemungkinan akan melakukan rotasi skuad di sini.

Statistik kunci & berita cedera

Berita tim & skuad

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa

Rekor Head-to-Head

Peringkat

Panduan langkah demi langkah VPN untuk menonton Mansfield vs Arsenal hari ini

Unduh & Instal: Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya dan unduh aplikasinya di perangkat Anda. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server di mana pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS). Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie atau refresh browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar dan nikmati pertandingan.

Cara menonton di Layar Besar

Mikel Merino adalah satu-satunya pemain Arsenal yang absen karena cedera, sementara Myles Lewis-Skelly diskors setelah menerima dua kartu kuning di Piala FA musim ini. Gabriel Jesus telah terlibat dalam 20 gol dalam 19 pertandingan piala melawan tim non-Premier League.

Menonton di ponsel atau laptop memang nyaman, tetapi olahraga langsung lebih seru di layar besar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda: