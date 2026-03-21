Nice mungkin tidak sedang menghadapi bahaya langsung, tetapi mereka juga belum sepenuhnya aman, mengingat pemuncak klasemen Ligue 1, Paris Saint-Germain, akan bertandang ke Allianz Riviera di pesisir selatan.

Berikut adalah tempat untuk menonton siaran langsung dalam bahasa Inggris dari pertandingan Nice vs Paris Saint-Germain, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Waktu kick-off Nice vs Paris Saint-Germain

Ligue 1 - Allianz Riviera

Pertandingan Nice vs Paris Saint-Germain akan dimulai pada 21 Maret pukul 15:05 EST dan 20:05 GMT.

Pratinjau pertandingan

Claude Puel akhirnya berhasil mengembalikan performa Nice ke jalur yang benar akhir pekan lalu, mengakhiri rentetan enam kekalahan beruntun dengan kemenangan liga keduanya. Hasil tersebut memberi mereka sedikit kelonggaran dalam perebutan bertahan di liga, dengan selisih delapan poin dari Auxerre yang berada di zona playoff. Kemenangan lagi pada Sabtu nanti akan berarti dua kemenangan beruntun untuk pertama kalinya tahun ini, ditambah rekor clean sheet yang langka.

Namun, performa kandang tetap menjadi masalah. Nice belum pernah merayakan kemenangan liga di Allianz Riviera sejak Oktober, saat mereka mengalahkan Lille 2-0. Menariknya, kesuksesan mereka baru-baru ini datang melawan tim-tim besar, dengan Lille dan Lyon sama-sama kalah dari Le Gym musim lalu. Mereka juga berhasil membuat PSG frustrasi dalam pertemuan-pertemuan terakhir, menahan mereka imbang di sini tidak lama lalu.

Sementara itu, PSG tiba dalam kondisi segar setelah libur seminggu di Ligue 1 dan termotivasi oleh lolosnya mereka ke perempat final Liga Champions, setelah menghancurkan Chelsea dengan agregat 8-2. Mereka masih memimpin klasemen dengan satu pertandingan tersisa, namun kekalahan akhir pekan ini akan menandai kekalahan liga kelima mereka - lebih banyak dari total dua musim terakhir. Monaco memperlihatkan kelemahan pertahanan pada pertandingan terakhir, dan pasukan Luis Enrique kini menghadapi tantangan untuk menghindari kekalahan beruntun untuk pertama kalinya tahun ini.

Meskipun demikian, PSG tampil kuat saat bertandang, dengan memenangkan tiga dari empat laga tandang liga mereka pada 2026 dan mencatatkan tiga kemenangan beruntun di laga tandang di semua kompetisi.

Statistik penting & berita cedera

Nice mungkin akan kehilangan beberapa pemain kunci akhir pekan ini. Isak Jansson sedang mengalami masalah lutut, Kojo Peprah Oppong mengalami cedera betis, Mohamed Ali-Cho absen karena masalah kaki, Mohamed Abdelmonem absen dalam jangka panjang karena cedera ligamen, dan Moise Bombito diragukan tampil setelah mengalami benturan di kaki bagian bawah.

PSG juga punya masalah sendiri. Achraf Hakimi sedang menjalani skorsing, Fabian Ruiz mengalami nyeri lutut, dan Quentin Ndjantou tampaknya tidak akan pulih dari cedera otot paha tepat waktu.

Dari segi performa, Paris tampil sangat dominan saat bertandang melawan tim-tim yang sedang terpuruk, meraih poin maksimal dalam setiap laga tandang melawan tim-tim di paruh bawah klasemen musim ini. Mereka juga berhasil menang dalam dua dari tiga kunjungan terakhir mereka ke Nice.

