Pada tahap ini musim, setiap poin menjadi krusial dalam perburuan gelar juara saat Manchester City berusaha mengejar ketertinggalan dari pemuncak klasemen Premier League, Arsenal.

Berikut ini adalah tempat untuk menemukan siaran langsung berbahasa Inggris dari pertandingan Manchester City vs Nottingham Forest, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Waktu kick-off Manchester City vs Nottingham Forest

Premier League - Premier League Etihad Stadium

Manchester City vs Nottingham Forest akan dimulai pada 4 Mar 2026 pukul 14:30 EST dan 19:30 GMT.

Ringkasan pertandingan

Butuh keteguhan dan kesabaran, tetapi tim Pep Guardiola berhasil membawa pulang kemenangan 1–0 dari Leeds United pada akhir pekan lalu, dengan Antoine Semenyo mencetak gol penentu. Hasil tersebut memperpanjang rekor kemenangan beruntun mereka menjadi enam pertandingan berturut-turut, delapan kemenangan dalam sembilan pertandingan terakhir, dan desas-desus semakin kencang bahwa City mungkin sedang merangkai lonjakan akhir musim yang menjadi ciri khas mereka. Namun, tidak semua orang yakin. Retakan yang muncul musim ini belum sepenuhnya mencerminkan ciri khas perburuan gelar mereka sebelumnya.

Yang tak terbantahkan, bagaimanapun, adalah dampak dari kedatangan pemain pada Januari. Marc Guehi menambah ketangguhan di lini belakang, sementara lima gol Semenyo dalam sepuluh penampilan memberikan City keunggulan tajam dalam pertandingan ketat.

Di sisi lain, Forest merasa cemas. Tim asuhan Vítor Pereira berada tepat di atas zona degradasi, menghadapi sepuluh pertandingan terakhir yang tegang. Tiga kekalahan beruntun dan hanya satu kemenangan dalam tujuh pertandingan terakhir di semua kompetisi membuat perjuangan bertahan hidup terlihat seperti pertempuran, bukan kepastian.

Statistik kunci & berita cedera

Para pendukung Sky Blues memantau kondisi kebugaran Erling Haaland, dengan Guardiola meyakinkan bahwa masalah yang membuatnya absen melawan Leeds bukan masalah lutut dan diyakini bersifat minor. Meskipun demikian, ketersediaannya untuk Rabu mendatang masih belum pasti.

Ada kekhawatiran lain juga, Nico O’Reilly sedang berjuang dengan cedera pergelangan kaki, sementara Josko Gvardiol dan Mateo Kovacic terus absen dalam jangka waktu yang lebih lama.

Di lapangan, Stefan Ortega semakin mendekati pemulihan dari cedera kaki bagian bawah, namun tidak akan siap untuk menghadapi mantan klubnya. Chris Wood juga absen karena cedera lutut yang kemungkinan akan membuatnya absen hingga April.

Absen lainnya termasuk John Victor dan Nicolo Savona, yang keduanya diperkirakan akan absen hingga akhir musim, sementara masalah lutut Willy Boly membuat tanggal kembalinya tidak jelas.

Manchester City telah memenangkan empat dari lima pertandingan Premier League terakhir mereka melawan Nottingham Forest (L1), termasuk kemenangan 2-1 di City Ground pada awal musim ini.

