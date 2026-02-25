Cara menonton pertandingan Liga Champions Atalanta vs Borussia Dortmund hari ini: Siaran langsung, saluran TV, dan waktu mulai

Inilah tempat untuk menonton siaran langsung Atalanta vs Borussia Dortmund dalam bahasa Inggris, karena GOAL menghadirkan semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Cara menonton di mana saja dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau ingin mengakses layanan streaming favorit Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menemui batasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda untuk membuat koneksi aman dan terenkripsi secara online. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara di mana pertandingan tersebut ditayangkan, Anda dapat menghindari pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, alternatifnya, lihat panduan GOAL tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Waktu kick-off Atalanta vs Borussia Dortmund

Champions League - Final Stage New Balance Arena

Pertandingan hari ini antara Atalanta dan Borussia Dortmund akan dimulai pada 25 Feb 2026, 17:45.

Ringkasan Pertandingan

Getty Images

Panggung telah disiapkan di Bergamo untuk leg kedua yang penuh tekanan, di mana Atalanta berusaha membalikkan defisit yang menakutkan melawan Borussia Dortmund dalam babak playoff knockout Liga Champions UEFA 2025/26. Setelah kemenangan klinis 2-0 BVB di Signal Iduna Park pekan lalu, "La Dea" harus mengandalkan semangat Eropa mereka yang terkenal untuk menghindari eliminasi dini dari kompetisi.

Dortmund menguasai pertandingan di Jerman dengan penampilan yang tanpa ampun di babak pertama. Serhou Guirassy membuka skor hanya tiga menit setelah kick-off, dan Maximilian Beier menggandakan keunggulan sebelum babak pertama berakhir. Atalanta kesulitan menciptakan peluang yang jelas, menyelesaikan pertandingan dengan hanya satu tembakan tepat sasaran, meninggalkan mereka dengan tugas berat di kandang.

Berita tim & susunan pemain

Performa

Rekor Head-to-Head

Klasemen

Panduan langkah demi langkah VPN untuk menonton Atalanta vs Borussia Dortmund hari ini

NordVPN

Unduh & Instal: Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server di mana pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS). Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie atau refresh browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar dan nikmati pertandingan.

Cara menonton di Layar Besar

Menonton di ponsel atau laptop memang nyaman, tetapi olahraga langsung lebih seru di layar besar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda: