Borussia Dortmund akan berusaha memperkecil selisih poin dengan pemimpin Bundesliga, Bayern Munich, dengan kemenangan kandang melawan Mainz yang sedang dalam performa meningkat, yang tidak akan mudah untuk dikalahkan.

Berikut adalah tempat untuk menemukan siaran langsung berbahasa Inggris dari pertandingan Borussia Dortmund vs Mainz 05, karena GOAL menghadirkan semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Waktu kick-off Borussia Dortmund vs Mainz 05

Bundesliga - Bundesliga Signal Iduna Park

Borussia Dortmund dan Mainz 05 akan bertanding pada 13 Februari 2026 pukul 19:30 GMT dan 14:30 EST.

Prakiraan Pertandingan

Borussia Dortmund bertekad untuk meraih kemenangan Bundesliga ketiga berturut-turut setelah mengalahkan Heidenheim dan Wolfsburg, menjaga ambisi gelar mereka tetap di jalur yang tepat.

Saat ini berada di posisi kedua, enam poin di belakang pemimpin klasemen Bayern Munich, kemenangan kandang melawan Mainz akan memperbesar tekanan pada tim Bavaria.

Namun, Dortmund akan menghadapi Mainz yang sedang dalam performa bagus, yang saat ini sedang dalam tren tak terkalahkan dalam tiga pertandingan terakhir dengan tiga kemenangan beruntun.

Tim 05ers saat ini unggul dua poin dari zona degradasi, dan kemenangan di Signal Iduna Park akan memberikan tim Urs Fischer ruang bernapas yang berharga jauh dari tiga tim terbawah.

Cedera, statistik kunci

Borussia Dortmund akan kehilangan Nico Schlotterbeck karena skorsing, sementara Emre Can dan Filippo Mane masih absen karena cedera.

Di sisi lain, Robin Zentner, Anthony Caci, Maxim Dal, Lennard Maloney, dan Benedict Hollerbach masuk dalam daftar cedera Mainz, namun tidak ada masalah skorsing.

Dortmund tak terkalahkan dalam dua pertemuan terakhir mereka dengan Mainz, meraih kemenangan beruntun.

