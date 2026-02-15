Arsenal bertekad untuk memperkuat ambisi mereka meraih empat gelar saat menjamu Wigan Athletic, yang akan berusaha menciptakan kejutan besar dengan mengalahkan tim favorit.

Berikut adalah tempat untuk menemukan siaran langsung berbahasa Inggris dari pertandingan Arsenal vs Wigan, karena GOAL menghadirkan semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Waktu kick-off Arsenal vs Wigan

FA Cup - FA Cup Emirates Stadium

Arsenal dan Wigan akan bertanding pada 15 Februari 2026 pukul 16:30 GMT dan 11:30 EST.

Ringkasan Pertandingan

Rentetan lima pertandingan tanpa kekalahan Arsenal di semua kompetisi berakhir dengan hasil imbang yang mengecewakan melawan Brentford pada pertengahan pekan, menghentikan rentetan empat kemenangan beruntun mereka sebelum hasil tersebut.

Namun, The Gunners akan memasuki laga putaran keempat Piala FA melawan Wigan Athletic dengan keyakinan, bertujuan untuk melaju dan menjaga harapan quadruple mereka tetap hidup, sementara tim Mikel Arteta tetap dalam persaingan untuk final Carabao Cup, Liga Champions, dan gelar Premier League.

Wigan, di sisi lain, memperpanjang rekor tanpa kemenangan mereka menjadi enam pertandingan setelah kalah di kandang melawan Reading pada pertengahan pekan, menandai kekalahan keempat berturut-turut mereka di semua kompetisi.

The Latics, yang saat ini kesulitan di League One, berharap terjadi perubahan nasib yang dramatis saat tim asuhan Glenn Whelan dan Graham Barrow berupaya menciptakan kejutan besar di Piala FA melawan Arsenal di Emirates Stadium.

Cedera, statistik kunci

Arsenal kemungkinan akan kehilangan beberapa pemain, termasuk William Saliba (sakit, keraguan kecil), Martin Ødegaard (terpincang setelah pertandingan melawan Brentford), Kai Havertz, Mikel Merino, Bukayo Saka (keraguan), Max Dowman, dan Leandro Trossard (keraguan).

Sementara itu, Wigan Athletic dalam kondisi relatif sehat, meskipun James Carragher masih diragukan setelah mengalami cedera ringan, dan Harry McHugh masih dalam proses pemulihan.

Arsenal telah mendominasi secara telak dalam 10 pertemuan kompetitif terakhir dengan Wigan, meraih kemenangan dalam delapan di antaranya.

Satu kali imbang dan hanya satu kali kalah (kekalahan di kandang dalam Premier League).

Rekor ini menyoroti keunggulan historis Arsenal atas Wigan menjelang pertandingan mendatang.

Berita tim & skuad

