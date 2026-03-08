Pertandingan seru Milan Derby akan berlangsung di San Siro, di mana AC Milan harus meraih kemenangan untuk mempertahankan harapan mereka dalam perebutan gelar.

Berikut ini adalah tempat untuk menemukan siaran langsung dalam bahasa Inggris untuk pertandingan AC Milan vs Inter, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Cara menonton AC Milan vs Inter dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau ingin mengakses layanan streaming biasa Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menemui batasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda untuk membuat koneksi aman dan terenkripsi secara online. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara di mana pertandingan tersebut disiarkan, Anda dapat menghindari pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, alternatifnya, lihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Waktu kick-off AC Milan vs Inter

Serie A - Serie A Giuseppe Meazza

AC Milan vs Inter akan dimulai pada 8 Mar pukul 14:45 EST dan 19:45 GMT.

Ringkasan pertandingan

Rossoneri memasuki laga ini dengan momentum kemenangan dramatis 2-0 atas Cremonese, yang diraih di menit-menit akhir pertandingan terakhir mereka. Namun, tantangan di depan jauh lebih berat. AC Milan tahu bahwa hanya kemenangan yang akan menjaga impian gelar mereka tetap hidup, karena saat ini mereka berada di posisi kedua di klasemen liga.

Inter, di sisi lain, datang setelah mengalami kekecewaan dalam hasil imbang tanpa gol melawan Como. Bermain di kandang lawan tidak akan memudahkan situasi, tetapi Nerazzurri tetap menjadi tim yang tangguh. Dengan Christian Chivu sebagai pelatih dan keunggulan 10 poin di puncak Serie A, mereka akan bertekad untuk kembali menunjukkan dominasi mereka. Mereka diharapkan akan bermain keras dan membuat hidup sulit bagi rival kota mereka.

Statistik kunci & berita cedera

Milan akan tanpa Matteo Gabbia dan Ruben Loftus-Cheek, sementara Davide Bartesaghi dan Santiago Gimenez masih diragukan untuk tuan rumah.

Di sisi lain, Inter membawa kekhawatiran sendiri di lini serang. Lautaro Martínez absen, dan Ange-Yoan Bonny sedang berjuang dengan cedera betis yang membuat ketersediaannya tidak pasti.

AC Milan belum pernah kalah dalam enam pertemuan terakhir mereka dengan Inter di semua kompetisi, dan mereka berharap rekor tersebut memberi mereka keunggulan menjelang pertarungan ini.

Berita tim & skuad

Form

Rekor Head-to-Head

Klasemen

Panduan VPN langkah demi langkah untuk menonton AC Milan vs Inter hari ini

Unduh & Instal: Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS). Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie atau refresh browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar dan nikmati pertandingan.

Cara menonton di Layar Besar

Menonton di ponsel atau laptop memang nyaman, tetapi olahraga langsung lebih seru di layar besar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda: