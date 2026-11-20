Cara menonton Lens vs Toulouse dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Ligue 1 - Pekan 11 21 Nov 2026 - 14.45 Stade Bollaert-Delelis

Lens menjamu Toulouse di Stade Bollaert-Delelis dalam laga Ligue 1 yang penting bagi kedua tim di paruh bawah klasemen. Karena performa keduanya belum sesuai harapan, laga ini terasa seperti pertandingan yang tak boleh mereka kalahkan.

Lens menjalani periode sulit dengan hanya meraih satu kemenangan dalam lima laga terakhir di semua kompetisi. Kekalahan telak 9-1 dari Como di Liga Champions disusul kekalahan 1-2 dari Marseille di Ligue 1, sementara tim asuhan Didier Digard terus kebobolan banyak gol. Mereka berada di posisi ke-11 Ligue 1 dan perlu bangkit di kandang.

Daftar pemain cedera di Bollaert-Delelis juga tidak membantu. Lens kehilangan beberapa pemain kunci, sehingga pilihan Digard terbatas dan para pemain yang tersedia harus memikul tanggung jawab lebih besar.

Toulouse datang dalam kondisi sedikit lebih baik, setidaknya dalam beberapa pekan terakhir. Tim asuhan Jens Berthel Askou mengalahkan Strasbourg 3-1 pada laga terakhir dan meraih tujuh poin dari lima pertandingan terakhir mereka di Ligue 1. Mereka berada di posisi ke-12, satu tingkat di bawah Lens, dan akan optimistis menghadapi tuan rumah yang menunjukkan kelemahan dalam bertahan.

Rekor pertemuan kedua klub belakangan ini berpihak kepada Lens, yang memenangi tiga dari empat laga kompetitif terakhir melawan Toulouse. Toulouse harus memutus tren itu untuk membawa pulang poin dari Burgundia.

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