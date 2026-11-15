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Jerman vs. Belanda: Waktu kick-off

UEFA Nations League A - Pekan 6 16 Nov 2026 - 14.45 Olympiastadion

Laga penutup grup UEFA Nations League A yang menentukan akan berlangsung di Olympiastadion Berlin: Jerman menjamu Belanda dalam duel yang menentukan kelolosan ke perempat-final.

Skuad Jerman menghadapi pertemuan ini dengan penuh percaya diri. Setelah kemenangan meyakinkan 3-1 atas Serbia di Belgrade, Jürgen Klopp meminta para pemainnya untuk akhirnya menyadari bahwa kualitas mereka memang sudah seharusnya dimiliki. Dengan delapan poin dari grup tersebut, Jerman memegang kendali.

Florian Wirtz menjadi pemain paling menonjol di Belgrade. Ia mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 2-0 dan mengatur permainan dengan begitu mudah hingga membuat Klopp terpukau. Brajan Gruda menyumbang gol ketiga dan menunjukkan betapa dalamnya skuad Jerman saat ini.

Belanda datang setelah malam bersejarah di Amsterdam. Kemenangan 7-0 atas Yunani menyamai kemenangan terbesar dalam sejarah Nations League. Tijjani Reijnders mencetak tiga gol dalam rentang 21 menit dan benar-benar tak terbendung.

Xavi Hernández dalam waktu singkat telah mengubah Oranje menjadi tim yang membongkar permainan lawan secara sistematis. Joey Veerman dan Frenkie de Jong membentuk duet lini tengah yang oleh banyak orang dianggap tak mungkin dipadukan. Di Amsterdam, keduanya membantah semua keraguan itu.

Donyell Malen mengakhiri paceklik golnya di level internasional lewat gol ketujuh pada malam itu. Setelahnya, ia berbicara tentang analisis video intensif bersama pelatih. Belanda datang dengan momentum, kepercayaan diri, dan kejelasan taktik yang akan menghadirkan persoalan nyata bagi Jerman.

Berikut seluruh informasi mengenai siaran televisi, live streaming, dan waktu kick-off.

Sorotan pekan ini: Apa yang terjadi dengan Jerman dan Belanda?

Jerman memasuki pertandingan ini dengan catatan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dari lima laga kompetitif terakhir. Skuad Jerman terakhir kali menang 3-1 saat bertandang ke Serbia, setelah sebelumnya bermain imbang tanpa gol melawan Yunani. Secara keseluruhan, Jerman mencetak empat gol dan kebobolan dua gol dalam lima laga tersebut.

Belanda sedang menunjukkan performa gemilang: empat kemenangan dan satu hasil imbang dari lima laga terakhir. Penampilan terbaru mereka adalah kemenangan 7-0 atas Yunani. Sebelumnya, tim ini dua kali mengalahkan Serbia dan bermain imbang 1-1 melawan Jerman. Dalam lima laga, Oranje mencetak 13 gol dan hanya kebobolan empat kali.

Jerman vs. Belanda: Susunan pemain

Jerman vs. Belanda: Performa

Jerman vs. Belanda: Rekor pertemuan langsung

Jerman vs. Belanda: Klasemen