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Europa League
team-logoCeltic
Celtic Park
team-logoBesiktas
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Cara menonton Celtic Glasgow vs Beşiktaş secara langsung hari ini: Siapa yang menyiarkan pertandingan di TV dan live streaming?

Celtic vs Besiktas
Celtic
Besiktas
Europa League

Celtic Glasgow menghadapi Beşiktaş di Liga Europa. Lantas, siapa yang menayangkan pertandingan ini secara langsung di TV dan lewat live streaming hari ini?

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  • Kunjungi penyiar resmi. Buka situs web atau aplikasi streaming resmi stasiun televisi olahraga yang memiliki hak siar.
  • Daftar dan temukan tayangannya. Buat akun atau masuk ke layanan penyiar resmi untuk mendapatkan akses penuh dan menikmati pertandingan!

Europa League di televisi

Celtic Glasgow vs. Beşiktaş: Waktu sepak mula

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Europa League - Pekan 4
Celtic Park

Sorotan pekan ini: Apa yang terjadi dengan Celtic Glasgow dan Beşiktaş?

Celtic memasuki pertandingan ini dengan catatan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima laga kompetitif terakhir. Laga terakhir berakhir dengan kekalahan 0-2 dari Falkirk. Sebelumnya, Celtic bermain imbang 2-2 melawan Dundee United dan menang 2-1 dalam laga tandang melawan Hibernian. Secara keseluruhan, Celtic mencetak sebelas gol dalam lima pertandingan tersebut, tetapi juga kebobolan tujuh gol.

Beşiktaş mencatat dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga kompetitif terakhir. Terakhir, tim asal Istanbul itu bermain imbang 2-2 melawan Kasımpaşa. Di Europa League, Beşiktaş meraih poin melawan Crystal Palace (2-2) dan Hoffenheim (kemenangan tandang 2-3). Dalam lima pertandingan tersebut, Beşiktaş mencetak sembilan gol dan kebobolan sembilan gol.

CEL

CEL - Performa

HEA
M7-1
CEL
K1-2
HIB
M1-2
DUU
S2-2
FAL
K2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
12/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
BJK

BJK - Performa

TSG
M2-3
TRS
K2-0
CRY
S2-2
IBS
M2-0
KAS
S2-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Celtic Glasgow vs. Beşiktaş: Susunan pemain

Susunan Pemain Celtic vs Besiktas

4-2-3-1
Celtic crest
Celtic
CEL
Formasi
Besiktas crest
Besiktas
BJK
4-3-3
S. JohnstoneS. JohnstoneK. TierneyK. TierneyL. ScalesL. ScalesC. Carter-VickersC. Carter-VickersJ. LotombaJ. LotombaB. NygrenB. NygrenS. TounektiS. TounektiJ. ForrestJ. ForrestM. BaurM. BaurC. McGregorC. McGregorK. HoeghK. HoeghA. NuebelA. NuebelE. AgbadouE. AgbadouE. TopcuE. TopcuK. OuattaraK. OuattaraA. MurilloA. MurilloJ. OlaitanJ. OlaitanS. OzcanS. OzcanL. TrossardL. TrossardE. PokuE. PokuH. OhH. OhV. CernyV. Cerny
Besiktas crest
Besiktas
BJK
4-2-3-1
Celtic

Susunan Pemain Utama

Besiktas

Pemain Pengganti

Manajer

  • M. O'Neill
  • V. Italiano

Celtic Glasgow vs. Beşiktaş: Performa

CEL

CEL - Performa

HEA
M7-1
CEL
K1-2
HIB
M1-2
DUU
S2-2
FAL
K2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
12/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
BJK

BJK - Performa

TSG
M2-3
TRS
K2-0
CRY
S2-2
IBS
M2-0
KAS
S2-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Celtic Glasgow vs. Beşiktaş: Rekor pertemuan

Celtic Glasgow vs. Beşiktaş: Klasemen

#
MMSKGK+/-POINPerforma
1
FerencvarosFerencvarosFTC
4400113+812
M
M
M
M
2
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
4400102+812
M
M
M
M
3
Olympiakos PiraeusOlympiakos PiraeusOLY
431041+310
S
M
M
M
4
BenficaBenficaBEN
3300102+89
M
M
M
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
M
M
M
6
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
321081+77
M
S
M
7
JuventusJuventusJUV
321093+67
S
M
M
8
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
S
M
M
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
S
M
M
10
LevskiLevskiLES
421143+17
M
M
S
K
11
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
421189-17
M
M
S
K
12
LyonLyonOL
421167-17
S
K
M
M
13
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
320162+46
M
M
K
14
AnderlechtAnderlechtAND
420253+26
M
M
K
K
15
HoffenheimHoffenheimTSG
420265+16
M
M
K
K
16
RennesRennesREN
413043+16
S
S
M
S
17
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
420267-16
K
K
M
M
18
Real SociedadReal SociedadRSO
412194+55
S
M
S
K
19
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
411286+24
K
S
K
M
20
Sparta PrahaSparta PrahaSPP
411265+14
K
K
S
M
21
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
311134-14
K
M
S
22
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
M
K
S
23
SalzburgSalzburgSAL
411237-44
K
S
K
M
24
Celta VigoCelta VigoCEL
310234-13
M
K
K
25
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
K
K
M
26
AC MilanAC MilanMIL
410347-33
K
K
M
K
27
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
410347-33
K
K
M
K
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
K
K
M
29
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
410337-43
M
K
K
K
30
NK CeljeNK CeljeCEL
301227-51
S
K
K
31
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
K
K
S
32
LillestroemLillestroemLIL
4013210-81
K
K
S
K
33
Lech PoznanLech PoznanLCH
301219-81
S
K
K
34
MarseilleMarseilleOM
300316-50
K
K
K
35
CelticCelticCEL
300339-60
K
K
K
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
K
K
K
Lolos ke 16 besar

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