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Europa League di televisi

Celtic Glasgow vs. Beşiktaş: Waktu sepak mula

Europa League - Pekan 4 5 Nov 2026 - 15.00 Celtic Park

Sorotan pekan ini: Apa yang terjadi dengan Celtic Glasgow dan Beşiktaş?

Celtic memasuki pertandingan ini dengan catatan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima laga kompetitif terakhir. Laga terakhir berakhir dengan kekalahan 0-2 dari Falkirk. Sebelumnya, Celtic bermain imbang 2-2 melawan Dundee United dan menang 2-1 dalam laga tandang melawan Hibernian. Secara keseluruhan, Celtic mencetak sebelas gol dalam lima pertandingan tersebut, tetapi juga kebobolan tujuh gol.

Beşiktaş mencatat dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga kompetitif terakhir. Terakhir, tim asal Istanbul itu bermain imbang 2-2 melawan Kasımpaşa. Di Europa League, Beşiktaş meraih poin melawan Crystal Palace (2-2) dan Hoffenheim (kemenangan tandang 2-3). Dalam lima pertandingan tersebut, Beşiktaş mencetak sembilan gol dan kebobolan sembilan gol.

Celtic Glasgow vs. Beşiktaş: Susunan pemain

Celtic Glasgow vs. Beşiktaş: Performa

Celtic Glasgow vs. Beşiktaş: Rekor pertemuan

Celtic Glasgow vs. Beşiktaş: Klasemen