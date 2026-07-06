Ketegangan babak 16 Besar Piala Dunia FIFA 2026 semakin memuncak. Dengan tidak adanya lagi ruang untuk kesalahan, babak gugur turnamen ini telah berubah menjadi kekacauan total.

Pertandingan-pertandingan pembuka yang dinanti-nantikan telah melampaui ekspektasi. Babak gugur dimulai di Houston, di mana tuan rumah bersama Kanada harus mengakhiri perjalanan mereka setelah dikalahkan 3-0 oleh Maroko.

Sejak saat itu, tantangan yang dihadapi tim-tim raksasa dunia tak kenal ampun: Prancis menang tipis 1-0 atas Paraguay, Inggris selamat dari laga menegangkan 3-2 melawan tuan rumah bersama Meksiko meski bermain dengan 10 pemain, dan Norwegia menciptakan kejutan terbesar turnamen ini dengan mengalahkan Brasil 2-1.

Seiring dengan ditentukan-nya slot perempat final terakhir — yang diwarnai oleh pertandingan besar babak 16 besar antara Portugal vs Spanyol dan tuan rumah bersama AS vs Belgia — jadwal pertandingan yang tersisa memicu permintaan tiket yang belum pernah terjadi sebelumnya serta melonjaknya harga di seluruh venue tuan rumah.

Apa saja pertandingan babak 16 besar yang sudah dipastikan?

Tanggal & Waktu Kick-off Detail Pertandingan Lokasi Tiket 4 Juli, Kick-off pukul 12.00 siang CDT Babak 16 Besar: Kanada vs Maroko Stadion Houston, AS 0-3 4 Juli, Kick-off pukul 5 sore EDT Babak 16 Besar: Paraguay vs Prancis Stadion Philadelphia, AS 0-1 5 Juli, Kick-off pukul 4 sore EDT Babak 16 Besar: Brasil vs Norwegia Stadion New York New Jersey, AS 1-2 5 Juli, Kick-off pukul 6 sore CST Babak 16 Besar: Meksiko vs Inggris Stadion Mexico City, Meksiko 2-3 6 Juli, Kick-off pukul 14.00 CDT Babak 16 Besar: Portugal vs Spanyol Stadion Dallas, AS Beli Tiket 6 Juli, Kick-off pukul 5 sore PDT Babak 16 Besar: Amerika Serikat vs Belgia Stadion Seattle, AS Beli Tiket 7 Juli, Kick-off pukul 12.00 siang EDT Babak 16 Besar: Argentina vs Mesir Stadion Atlanta, AS Beli Tiket 7 Juli, Kick-off pukul 4 sore PDT Babak 16 Besar: Swiss vs Kolombia Stadion Vancouver, Kanada Beli Tiket 9 Juli – 11 Juli, Berbagai Waktu Perempat Final: Prancis vs Maroko / Inggris vs Norwegia / TBC / TBC Boston, Los Angeles, Miami, Kansas City Beli Tiket 14 Juli – 15 Juli, Kick-off pukul 15.00 Semifinal: Belum Dipastikan Stadion Dallas & Stadion Atlanta, AS Beli Tiket 18 Juli, Kick-off pukul 15.00 Pertandingan Perebutan Tempat Ketiga: Akan Diumumkan Nanti Stadion Miami, AS Beli Tiket 19 Juli, Kick-off pukul 15.00 Final: Akan Diumumkan Stadion New York New Jersey, AS Beli Tiket

Apa saja pertandingan Babak 32 Besar berikutnya?

Tanggal & Waktu Kick-off Detail Pertandingan Lokasi Tiket 29 Juni, Kick-off pukul 12 siang CDT Babak 32 Besar: Brasil vs Jepang Stadion Houston, AS 2-1 29 Juni, Kick-off pukul 4.30 sore EDT Babak 32 Besar: Jerman vs Paraguay Stadion Boston, AS 1-1 (Paraguay menang lewat adu penalti) 29 Juni, Kick-off pukul 7 malam CST Babak 32 Besar: Belanda vs Maroko Stadion Monterrey, Meksiko 1-1 (Maroko menang lewat adu penalti) 30 Juni, Kick-off pukul 12.00 siang CDT Babak 32 Besar: Pantai Gading vs Norwegia Stadion Dallas, AS 1-2 30 Juni, Kick-off pukul 5 sore EDT Babak 32 Besar: Prancis vs Swedia Stadion New York New Jersey, AS 3-0 30 Juni, Kick-off pukul 19.00 CST Babak 32 Besar: Meksiko vs Ekuador Stadion Mexico City, Meksiko 2-0 1 Juli, Kick-off pukul 12.00 siang EDT Babak 32 Besar: Inggris vs Republik Demokratik Kongo Stadion Atlanta, AS 2-1 1 Juli, Kick-off pukul 1 siang PDT Babak 32 Besar: Belgia vs Senegal Stadion Seattle, AS 3-2 1 Juli, Kick-off pukul 5 sore PDT Babak 32 Besar: Amerika Serikat vs Bosnia dan Herzegovina Stadion San Francisco Bay Area, AS 2-0 2 Juli, Kick-off pukul 12.00 siang PDT Babak 32 Besar: Spanyol vs Austria Stadion Los Angeles, AS 3-0 2 Juli, Kick-off pukul 7 malam EDT Babak 32 Besar: Portugal vs Kroasia Stadion Toronto, Kanada 2-1 2 Juli, Kick-off pukul 20.00 PDT Babak 32 Besar: Swiss vs Aljazair Stadion Vancouver, Kanada 2-0 3 Juli, Kick-off pukul 1 siang CDT Babak 32 Besar: Australia vs Mesir Stadion Dallas, AS 1-1 (2-4 lewat adu penalti) 3 Juli, Kick-off pukul 18.00 EDT Babak 32 Besar: Argentina vs Cape Verde Stadion Miami, AS 3-2 3 Juli, Kick-off pukul 20.30 CDT Babak 32 Besar: Kolombia vs Ghana Stadion Kansas City, AS 1-0

Bagaimana cara membeli tiket Babak 16 Besar Piala Dunia?

Hingga hari ini, undian tiket resmi utama Piala Dunia (termasuk Prapenjualan Visa, Undian Tiket Awal, dan Undian Pemilihan Acak pasca-undian) telah resmi berakhir.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada di titik terendah sepanjang masa.

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari tiket menit-menit terakhir di pasar sekunder seperti StubHub. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan (S&K) dari situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

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