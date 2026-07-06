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Book Round of 16 Tickets

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Cara mendapatkan tiket Piala Dunia babak 16 Besar di menit-menit terakhir: Babak gugur, Argentina vs Mesir, dan lainnya

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World Cup

Babak 16 Besar semakin mendekat, termasuk jadwal pertandingan yang sudah dipastikan antara Brasil, Paraguay, dan Kanada melawan Maroko

Ketegangan babak 16 Besar Piala Dunia FIFA 2026 semakin memuncak. Dengan tidak adanya lagi ruang untuk kesalahan, babak gugur turnamen ini telah berubah menjadi kekacauan total.

Pertandingan-pertandingan pembuka yang dinanti-nantikan telah melampaui ekspektasi. Babak gugur dimulai di Houston, di mana tuan rumah bersama Kanada harus mengakhiri perjalanan mereka setelah dikalahkan 3-0 oleh Maroko. 

Sejak saat itu, tantangan yang dihadapi tim-tim raksasa dunia tak kenal ampun: Prancis menang tipis 1-0 atas Paraguay, Inggris selamat dari laga menegangkan 3-2 melawan tuan rumah bersama Meksiko meski bermain dengan 10 pemain, dan Norwegia menciptakan kejutan terbesar turnamen ini dengan mengalahkan Brasil 2-1.  

Seiring dengan ditentukan-nya slot perempat final terakhir — yang diwarnai oleh pertandingan besar babak 16 besar antara Portugal vs Spanyol dan tuan rumah bersama AS vs Belgia — jadwal pertandingan yang tersisa memicu permintaan tiket yang belum pernah terjadi sebelumnya serta melonjaknya harga di seluruh venue tuan rumah.

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Apa saja pertandingan babak 16 besar yang sudah dipastikan?

Tanggal & Waktu Kick-offDetail PertandinganLokasiTiket
4 Juli, Kick-off pukul 12.00 siang CDTBabak 16 Besar: Kanada vs MarokoStadion Houston, AS0-3
4 Juli, Kick-off pukul 5 sore EDTBabak 16 Besar: Paraguay vs PrancisStadion Philadelphia, AS0-1
5 Juli, Kick-off pukul 4 sore EDTBabak 16 Besar: Brasil vs NorwegiaStadion New York New Jersey, AS1-2
5 Juli, Kick-off pukul 6 sore CSTBabak 16 Besar: Meksiko vs InggrisStadion Mexico City, Meksiko2-3
6 Juli, Kick-off pukul 14.00 CDTBabak 16 Besar: Portugal vs Spanyol Stadion Dallas, ASBeli Tiket
6 Juli, Kick-off pukul 5 sore PDTBabak 16 Besar: Amerika Serikat vs Belgia Stadion Seattle, ASBeli Tiket
7 Juli, Kick-off pukul 12.00 siang EDTBabak 16 Besar: Argentina vs MesirStadion Atlanta, ASBeli Tiket
7 Juli, Kick-off pukul 4 sore PDTBabak 16 Besar: Swiss vs KolombiaStadion Vancouver, KanadaBeli Tiket
9 Juli – 11 Juli, Berbagai WaktuPerempat Final: Prancis vs Maroko / Inggris vs Norwegia / TBC / TBCBoston, Los Angeles, Miami, Kansas CityBeli Tiket
14 Juli – 15 Juli, Kick-off pukul 15.00Semifinal: Belum DipastikanStadion Dallas & Stadion Atlanta, ASBeli Tiket
18 Juli, Kick-off pukul 15.00Pertandingan Perebutan Tempat Ketiga: Akan Diumumkan NantiStadion Miami, ASBeli Tiket
19 Juli, Kick-off pukul 15.00Final: Akan DiumumkanStadion New York New Jersey, ASBeli Tiket

Apa saja pertandingan Babak 32 Besar berikutnya?

Tanggal & Waktu Kick-offDetail PertandinganLokasiTiket
29 Juni, Kick-off pukul 12 siang CDTBabak 32 Besar: Brasil vs JepangStadion Houston, AS2-1
29 Juni, Kick-off pukul 4.30 sore EDTBabak 32 Besar: Jerman vs ParaguayStadion Boston, AS1-1 (Paraguay menang lewat adu penalti)
29 Juni, Kick-off pukul 7 malam CSTBabak 32 Besar: Belanda vs MarokoStadion Monterrey, Meksiko1-1 (Maroko menang lewat adu penalti)
30 Juni, Kick-off pukul 12.00 siang CDTBabak 32 Besar: Pantai Gading vs NorwegiaStadion Dallas, AS1-2
30 Juni, Kick-off pukul 5 sore EDTBabak 32 Besar: Prancis vs SwediaStadion New York New Jersey, AS3-0
30 Juni, Kick-off pukul 19.00 CSTBabak 32 Besar: Meksiko vs EkuadorStadion Mexico City, Meksiko2-0
1 Juli, Kick-off pukul 12.00 siang EDTBabak 32 Besar: Inggris vs Republik Demokratik KongoStadion Atlanta, AS2-1
1 Juli, Kick-off pukul 1 siang PDTBabak 32 Besar: Belgia vs SenegalStadion Seattle, AS3-2
1 Juli, Kick-off pukul 5 sore PDTBabak 32 Besar: Amerika Serikat vs Bosnia dan HerzegovinaStadion San Francisco Bay Area, AS2-0
2 Juli, Kick-off pukul 12.00 siang PDTBabak 32 Besar: Spanyol vs AustriaStadion Los Angeles, AS3-0
2 Juli, Kick-off pukul 7 malam EDTBabak 32 Besar: Portugal vs KroasiaStadion Toronto, Kanada2-1
2 Juli, Kick-off pukul 20.00 PDTBabak 32 Besar: Swiss vs AljazairStadion Vancouver, Kanada2-0
3 Juli, Kick-off pukul 1 siang CDTBabak 32 Besar: Australia vs MesirStadion Dallas, AS1-1 (2-4 lewat adu penalti)
3 Juli, Kick-off pukul 18.00 EDTBabak 32 Besar: Argentina vs Cape VerdeStadion Miami, AS3-2
3 Juli, Kick-off pukul 20.30 CDTBabak 32 Besar: Kolombia vs GhanaStadion Kansas City, AS1-0

Bagaimana cara membeli tiket Babak 16 Besar Piala Dunia?

Hingga hari ini, undian tiket resmi utama Piala Dunia (termasuk Prapenjualan Visa, Undian Tiket Awal, dan Undian Pemilihan Acak pasca-undian) telah resmi berakhir

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada di titik terendah sepanjang masa.

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

  • Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.
  • Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.
  • Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari tiket menit-menit terakhir di pasar sekunder seperti StubHub. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan (S&K) dari situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

BACA LEBIH LANJUT: Cara membeli tiket Piala Dunia 2026 dari pasar sekunder: Pasar Sekunder Resmi FIFA, pasar sekunder Meksiko, informasi, dan lainnya

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