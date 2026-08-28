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Cara mendapatkan tiket Nice vs Lille: harga Ligue 1, informasi pertandingan, penjualan last-minute, dan lainnya

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Ulasan menarik tentang Lille di Ligue 1. Begini cara mengamankan tiket Anda

Nice akan menghadapi Lille pada Sabtu, 19 September 2026 di Allianz Riviera, Nice.

Pertemuan liga sebelumnya pada April 2026 berakhir imbang 0-0 dalam laga ketat di Stade Pierre-Mauroy. Secara historis, Nice sedikit lebih unggul atas Lille dalam rekor pertemuan langsung dengan 11 kemenangan dibandingkan 7 kemenangan milik Lille.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Nice vs Lille, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Nice vs Lille di Ligue 1?

Nice vs Lille berlangsung di Allianz Riviera, Nice. Simak waktu kick-off yang telah dikonfirmasi untuk laga Ligue 1 ini di bawah.

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Ligue 1 - Pekan 5
Allianz Riviera

Bagaimana cara membeli tiket Nice vs Lille di Ligue 1?

Untuk membeli tiket pertandingan Ligue 1 antara OGC Nice dan LOSC Lille, Anda punya beberapa opsi:

  • Portal tiket resmi OGC Nice: Karena OGC Nice menjadi tuan rumah pertandingan ini di Allianz Riviera, tempat paling aman dan paling tepercaya untuk membeli tiket secara langsung adalah melalui situs tiket resmi OGC Nice (billetterie.ogcnice.com) atau di loket stadion pada hari pertandingan.
  • Seksi tandang LOSC Lille: Jika Anda mendukung Lille dan ingin duduk di area suporter tim tamu, tiket tandang biasanya tersedia langsung melalui portal tiket resmi LOSC (billetterie.losc.fr) untuk suporter tandang yang terdaftar.
  • Pasar sekunder resmi: OGC Nice mengoperasikan marketplace sekunder resmi yang terintegrasi langsung ke dalam platform tiket mereka, tempat pemegang tiket musiman dapat menjual kembali kursi mereka dengan aman.
  • Platform tiket pihak ketiga: Marketplace sekunder seperti Ticombo juga mencantumkan tiket, meski harga ditetapkan oleh masing-masing penjual dan bisa disertai biaya markup dinamis.

Berapa harga tiket Nice vs Lille di Ligue 1?

Harga tiket untuk pertandingan OGC Nice vs LOSC Lille di Allianz Riviera bervariasi tergantung kategori tempat duduk dan platform pembelian:

  • Tiket resmi dengan harga nominal: Tiket standar yang dibeli langsung dari kantor tiket OGC Nice biasanya berkisar dari €15 hingga €40 untuk kategori tempat duduk reguler, dengan harga bergantung pada lokasi tribune, misalnya di belakang gawang atau di sisi tengah.
  • Marketplace sekunder / penjualan kembali: Di platform pihak ketiga dan layanan pertukaran tiket seperti Ticombo, harga umumnya mulai dari sekitar €25 hingga €30 untuk kursi standar, sementara kursi dengan pandangan premium atau kursi tribune tengah bisa berharga antara €45 dan €90+.
  • Paket VIP & hospitality: Tiket hospitality resmi atau tiket eksekutif umumnya mulai dari sekitar €250 hingga €300+ per orang.

Nice vs Lille di Ligue 1: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Nice vs Lille

Nice bermain imbang dalam empat pertandingan terakhirnya, termasuk hasil 0-0 pada laga pembuka Ligue 1 melawan Lorient pada 22 Agustus. Satu-satunya kemenangan dalam lima pertandingan terakhir diraih atas Marseille dalam laga uji coba pramusim, saat mereka menang 3-0. Satu-satunya kekalahan dalam rentetan itu adalah skor 2-0 dari Juventus. Nice mencetak tiga gol dan kebobolan dua gol dalam lima pertandingan tersebut, catatan yang mencerminkan pendekatan hati-hati dan pertahanan yang solid sepanjang pramusim.

Lille meraih dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dari lima pertandingan terakhirnya. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 2-0 di markas Angers pada 23 Agustus di Ligue 1, yang menjadi satu-satunya laga kompetitif dalam rangkaian itu. Mereka juga bermain imbang 1-1 melawan Everton dan 2-2 melawan Hamburger SV di pramusim, mengalahkan OH Leuven 6-3, dan kalah 2-1 dari Union St. Gilloise. Lille mencetak 14 gol dan kebobolan tujuh gol dalam lima pertandingan tersebut.

NCE

NCE - Performa

OM
M0-3
JUV
K2-0
CGL
S0-0
HUL
S0-0
FCL
S0-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
3/2
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
0/5
LIL

LIL - Performa

GIL
K2-1
OHL
M3-6
HSV
S2-2
EVE
S1-1
SCO
M0-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
12/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Nice vs Lille: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi pada 18 April 2026, saat Lille dan Nice bermain imbang 0-0 dalam laga Ligue 1 di Stade Pierre-Mauroy. Sebelumnya, Nice menang 2-0 di kandang atas Lille pada Oktober 2025. Dalam lima pertemuan langsung terakhir di Ligue 1, Nice mencatat dua kemenangan berbanding satu milik Lille, dengan dua pertandingan lainnya berakhir imbang, termasuk hasil 2-2 di Allianz Riviera pada November 2024.

Head to Head

NiceSeriLille
1
3
1
Ligue 1
Lille badge
Lille
LIL
0
Nice badge
Nice
NCE
0
FT
Ligue 1
Nice badge
Nice
NCE
2
Lille badge
Lille
LIL
0
FT
Ligue 1
Lille badge
Lille
LIL
2
Nice badge
Nice
NCE
1
FT
Ligue 1
Nice badge
Nice
NCE
2
Lille badge
Lille
LIL
2
FT
Ligue 1
Lille badge
Lille
LIL
2
Nice badge
Nice
NCE
2
FT
7Gol yang Dicetak6
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5

Klasemen Nice vs Lille

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
MarseilleMarseilleOM
110040+43
M
2
LensLensRCL
110052+33
M
3
LilleLilleLIL
110020+23
M
4
LyonLyonOL
110020+23
M
5
MonacoMonacoASM
110010+13
M
6
BrestBrestB29
10102201
S
7
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
10102201
S
8
Le MansLe MansLEM
10102201
S
9
RennesRennesREN
10102201
S
10
LorientLorientFCL
10100001
S
11
NiceNiceNCE
10100001
S
12
Paris FCParis FCPAR
10100001
S
13
TroyesTroyesTRO
10100001
S
14
Le HavreLe HavreLEH
100101-10
K
15
AngersAngersSCO
100102-20
K
16
ToulouseToulouseTFC
100102-20
K
17
AuxerreAuxerreAJA
100125-30
K
18
StrasbourgStrasbourgSTR
100104-40
K
Liga Champions
Kualifikasi Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Play-off degradasi
Degradasi

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