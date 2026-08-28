Lyon akan menghadapi Rennes pada Sabtu, 19 September 2026 di Groupama Stadium, Lyon.

Dalam pertemuan terakhir mereka pada Mei 2026, Lyon meraih kemenangan 4-2 dengan banyak gol atas Rennes di kandang. Stade Rennais akan berupaya membalikkan keadaan saat tandang dan merebut kembali gengsi dalam rivalitas yang secara historis berlangsung sangat kompetitif.

Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Lyon vs Rennes, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Lyon vs Rennes di Ligue 1?

Lyon vs Rennes digelar di Groupama Stadium, Lyon, dengan jadwal kick-off sebagaimana dikonfirmasi dalam detail pertandingan di bawah ini.

Ligue 1 - Pekan 5 19 Sep 2026 - 11.00 Groupama Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Lyon vs Rennes di Ligue 1?

Anda bisa membeli tiket pertandingan Ligue 1 Lyon vs Rennes melalui beberapa opsi utama:

Portal Tiket Resmi Olympique Lyonnais: Cara paling aman untuk membeli tiket dengan harga resmi adalah langsung melalui situs tiket resmi OL (billetterie.olvallee.fr atau ol.fr).

Loket Groupama Stadium: Anda bisa membeli tiket secara langsung di loket tiket Groupama Stadium di Décines-Charpieu, Lyon, pada hari non-pertandingan atau sebelum kick-off jika kursi masih tersedia.

Mitra Resmi Travel & Hospitality: Mitra perjalanan olahraga resmi seperti P1 Travel menawarkan tiket resmi hari pertandingan bersama paket hospitality VIP.

Marketplace Tiket Sekunder: Platform agregator tiket seperti Ticombo mencantumkan tiket pasar sekunder kategori reguler dan VIP dari para penjual kembali.

Berapa harga tiket Lyon vs Rennes di Ligue 1?

Harga tiket untuk pertandingan Ligue 1 Lyon vs Stade Rennais di Groupama Stadium pada Sabtu, 19 September 2026, bervariasi berdasarkan kategori tempat duduk dan tempat Anda membelinya:

Tiket Resmi dengan Harga Normal: Tiket reguler yang dijual langsung oleh Olympique Lyonnais berkisar dari sekitar €15 hingga €30 untuk kursi standar di belakang gawang atau tingkat atas. Kursi sisi lapangan tingkat menengah umumnya berada di kisaran €35 hingga €75 .

Penjualan Kembali & Marketplace Sekunder: Di platform penjual kembali seperti Ticombo, harga awal biasanya dimulai dari sekitar €18 hingga €33 untuk kursi dasar. Di pasar sekunder, kursi reguler rata-rata berada di kisaran €95 hingga €135 , tergantung pada pandangan dan permintaan.

Paket Hospitality & VIP: Opsi premium hari pertandingan dan paket hospitality perjalanan resmi umumnya dimulai dari sekitar €160 hingga €250+ per tiket.

Lyon vs Rennes di Ligue 1: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Lyon vs Rennes

Lyon mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 1-2 dari Fenerbahce pada leg kedua kualifikasi Liga Champions pada 26 Agustus, yang mengakhiri kiprah mereka di Eropa. Sebelumnya, mereka mengalahkan Toulouse 2-0 di Ligue 1 dan bermain imbang 1-1 dengan Fenerbahce pada leg pertama. Hasil terbaik mereka dalam rangkaian itu adalah kemenangan 3-0 atas Sparta Prague, meski mereka juga kalah 2-1 dari Sparta Prague dalam kualifikasi sebelumnya. Lyon mencetak tujuh gol dan kebobolan enam gol dalam lima pertandingan tersebut.

Rennes tidak meraih kemenangan dalam lima pertandingan terakhir mereka, dengan catatan satu hasil imbang dan empat kekalahan. Hasil kompetitif terbaru mereka adalah imbang 2-2 melawan Paris Saint-Germain di Ligue 1 pada 23 Agustus, dalam pertandingan yang sempat mereka pimpin 2-0 sebelum kebobolan dua kali di babak kedua. Laga pramusim mereka mencakup kekalahan dari Brentford (4-2), Sunderland (2-1), dan Brentford Academy (2-1), serta hasil imbang 3-3 melawan Galatasaray. Rennes mencetak sembilan gol dalam lima pertandingan tersebut dan kebobolan 12 gol.

Lyon vs Rennes: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini berlangsung pada 3 Mei 2026, ketika Lyon mengalahkan Rennes 4-2 di Groupama Stadium dalam ajang Ligue 1. Dalam lima pertemuan terakhir, Lyon memegang keunggulan yang jelas dengan tiga kemenangan berbanding dua milik Rennes. Lyon mencetak 14 gol dalam pertemuan-pertemuan tersebut, dibandingkan sembilan gol milik Rennes, dengan laga di kandang Rennes pada September 2025 berakhir 3-1 untuk tim tuan rumah dan pertemuan sebelumnya pada Agustus 2024 juga dimenangi Rennes dengan skor 3-0.