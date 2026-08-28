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Ligue 1
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Groupama Stadium
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Cara mendapatkan tiket Lyon vs Rennes: harga Ligue 1, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

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Ligue 1

Lyon menghadapi Rennes di Ligue 1. Berikut cara mendapatkan tiket Anda

Lyon akan menghadapi Rennes pada Sabtu, 19 September 2026 di Groupama Stadium, Lyon.

Dalam pertemuan terakhir mereka pada Mei 2026, Lyon meraih kemenangan 4-2 dengan banyak gol atas Rennes di kandang. Stade Rennais akan berupaya membalikkan keadaan saat tandang dan merebut kembali gengsi dalam rivalitas yang secara historis berlangsung sangat kompetitif.

Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Lyon vs Rennes, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Lyon vs Rennes di Ligue 1?

Lyon vs Rennes digelar di Groupama Stadium, Lyon, dengan jadwal kick-off sebagaimana dikonfirmasi dalam detail pertandingan di bawah ini.

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Ligue 1 - Pekan 5
Groupama Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Lyon vs Rennes di Ligue 1?

Anda bisa membeli tiket pertandingan Ligue 1 Lyon vs Rennes melalui beberapa opsi utama:

  • Portal Tiket Resmi Olympique Lyonnais: Cara paling aman untuk membeli tiket dengan harga resmi adalah langsung melalui situs tiket resmi OL (billetterie.olvallee.fr atau ol.fr).  
  • Loket Groupama Stadium: Anda bisa membeli tiket secara langsung di loket tiket Groupama Stadium di Décines-Charpieu, Lyon, pada hari non-pertandingan atau sebelum kick-off jika kursi masih tersedia.  
  • Mitra Resmi Travel & Hospitality: Mitra perjalanan olahraga resmi seperti P1 Travel menawarkan tiket resmi hari pertandingan bersama paket hospitality VIP.
  • Marketplace Tiket Sekunder: Platform agregator tiket seperti Ticombo mencantumkan tiket pasar sekunder kategori reguler dan VIP dari para penjual kembali.  

Berapa harga tiket Lyon vs Rennes di Ligue 1?

Harga tiket untuk pertandingan Ligue 1 Lyon vs Stade Rennais di Groupama Stadium pada Sabtu, 19 September 2026, bervariasi berdasarkan kategori tempat duduk dan tempat Anda membelinya:

  • Tiket Resmi dengan Harga Normal: Tiket reguler yang dijual langsung oleh Olympique Lyonnais berkisar dari sekitar €15 hingga €30 untuk kursi standar di belakang gawang atau tingkat atas. Kursi sisi lapangan tingkat menengah umumnya berada di kisaran €35 hingga €75.
  • Penjualan Kembali & Marketplace Sekunder: Di platform penjual kembali seperti Ticombo, harga awal biasanya dimulai dari sekitar €18 hingga €33 untuk kursi dasar. Di pasar sekunder, kursi reguler rata-rata berada di kisaran €95 hingga €135, tergantung pada pandangan dan permintaan.
  • Paket Hospitality & VIP: Opsi premium hari pertandingan dan paket hospitality perjalanan resmi umumnya dimulai dari sekitar €160 hingga €250+ per tiket.

Lyon vs Rennes di Ligue 1: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Lyon vs Rennes

Lyon mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 1-2 dari Fenerbahce pada leg kedua kualifikasi Liga Champions pada 26 Agustus, yang mengakhiri kiprah mereka di Eropa. Sebelumnya, mereka mengalahkan Toulouse 2-0 di Ligue 1 dan bermain imbang 1-1 dengan Fenerbahce pada leg pertama. Hasil terbaik mereka dalam rangkaian itu adalah kemenangan 3-0 atas Sparta Prague, meski mereka juga kalah 2-1 dari Sparta Prague dalam kualifikasi sebelumnya. Lyon mencetak tujuh gol dan kebobolan enam gol dalam lima pertandingan tersebut.

Rennes tidak meraih kemenangan dalam lima pertandingan terakhir mereka, dengan catatan satu hasil imbang dan empat kekalahan. Hasil kompetitif terbaru mereka adalah imbang 2-2 melawan Paris Saint-Germain di Ligue 1 pada 23 Agustus, dalam pertandingan yang sempat mereka pimpin 2-0 sebelum kebobolan dua kali di babak kedua. Laga pramusim mereka mencakup kekalahan dari Brentford (4-2), Sunderland (2-1), dan Brentford Academy (2-1), serta hasil imbang 3-3 melawan Galatasaray. Rennes mencetak sembilan gol dalam lima pertandingan tersebut dan kebobolan 12 gol.

OL

OL - Performa

SPP
K2-1
SPP
M3-0
FB
S1-1
TFC
M0-2
FB
K1-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
REN

REN - Performa

GAL
S3-3
BRA
K1-2
BRE
K2-4
SUN
K2-1
PSG
S2-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/13
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
5/5

Lyon vs Rennes: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini berlangsung pada 3 Mei 2026, ketika Lyon mengalahkan Rennes 4-2 di Groupama Stadium dalam ajang Ligue 1. Dalam lima pertemuan terakhir, Lyon memegang keunggulan yang jelas dengan tiga kemenangan berbanding dua milik Rennes. Lyon mencetak 14 gol dalam pertemuan-pertemuan tersebut, dibandingkan sembilan gol milik Rennes, dengan laga di kandang Rennes pada September 2025 berakhir 3-1 untuk tim tuan rumah dan pertemuan sebelumnya pada Agustus 2024 juga dimenangi Rennes dengan skor 3-0.

Head to Head

LyonSeriRennes
2
0
3
Ligue 1
Lyon badge
Lyon
OL
4
Rennes badge
Rennes
REN
2
FT
Ligue 1
Rennes badge
Rennes
REN
3
Lyon badge
Lyon
OL
1
FT
Ligue 1
Lyon badge
Lyon
OL
4
Rennes badge
Rennes
REN
1
FT
Ligue 1
Rennes badge
Rennes
REN
3
Lyon badge
Lyon
OL
0
FT
Ligue 1
Lyon badge
Lyon
OL
2
Rennes badge
Rennes
REN
3
FT
11Gol yang Dicetak12
Pertandingan lebih dari 2.5 gol5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol4/5

Klasemen Lyon vs Rennes

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
MarseilleMarseilleOM
110040+43
M
2
LensLensRCL
110052+33
M
3
LilleLilleLIL
110020+23
M
4
LyonLyonOL
110020+23
M
5
MonacoMonacoASM
110010+13
M
6
BrestBrestB29
10102201
S
7
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
10102201
S
8
Le MansLe MansLEM
10102201
S
9
RennesRennesREN
10102201
S
10
LorientLorientFCL
10100001
S
11
NiceNiceNCE
10100001
S
12
Paris FCParis FCPAR
10100001
S
13
TroyesTroyesTRO
10100001
S
14
Le HavreLe HavreLEH
100101-10
K
15
AngersAngersSCO
100102-20
K
16
ToulouseToulouseTFC
100102-20
K
17
AuxerreAuxerreAJA
100125-30
K
18
StrasbourgStrasbourgSTR
100104-40
K
Liga Champions
Kualifikasi Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Play-off degradasi
Degradasi

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