Brest akan menghadapi Paris Saint-Germain pada Minggu, 13 September 2026 di Stade Francis-Le Blé, Brest.

Paris Saint-Germain memasuki pertandingan ini dengan tujuan membangun momentum dan mempertahankan dominasi historis mereka dalam duel head-to-head ini. Sementara itu, Brest akan berupaya memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih hasil penting melawan kekuatan utama yang sedang berkuasa.

Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Brest vs Paris Saint-Germain, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Brest vs Paris Saint-Germain di Ligue 1?

Brest vs Paris Saint-Germain digelar di Stade Francis-Le Blé, Brest, dengan kick-off dijadwalkan pada waktu resmi yang telah dikonfirmasi seperti tercantum di atas.

Ligue 1 - Pekan 4 13 Sep 2026 - 14.45 Stade Francis le Ble

Bagaimana cara membeli tiket Brest vs Paris Saint-Germain di Ligue 1?

Untuk membeli tiket pertandingan Ligue 1 mendatang antara Stade Brestois dan Paris Saint-Germain pada 13 September 2026 di Stade Francis-Le Blé, ikuti opsi umum berikut:

Kanal resmi klub: Periksa situs resmi Stade Brestois untuk penjualan tiket utama, akses prioritas anggota, dan ketersediaan loket. Karena ini adalah laga kandang besar melawan PSG, tiket resmi terjual habis dengan cepat.

Marketplace penjualan kembali & agregator tiket: Jika tiket utama melalui klub sudah habis, platform sekunder yang aman dan situs perbandingan tiket, seperti StubHub, mengumpulkan listing yang tersedia.

Berapa harga tiket Brest vs Paris Saint-Germain di Ligue 1?

Harga tiket untuk pertandingan Ligue 1 Brest versus Paris Saint-Germain pada 13 September 2026 umumnya bervariasi tergantung platform dan kategori tempat duduk:

Loket resmi: Tiket dengan harga normal langsung melalui Stade Brestois biasanya mulai dari sekitar €30 hingga €50 untuk tempat duduk standar tuan rumah, meski ketersediaan untuk pertandingan besar seperti melawan PSG sangat terbatas dan biasanya memerlukan keanggotaan klub.

Marketplace sekunder & platform penjualan kembali: Di situs agregasi tiket dan situs sekunder, seperti StubHub, harga untuk laga ini umumnya mulai dari sekitar €80 hingga €160 untuk kursi tingkat atas atau pemandangan admission umum, dan dapat meningkat jauh lebih tinggi tergantung permintaan serta lokasi blok yang tepat.

Brest vs Paris Saint-Germain di Ligue 1: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Brest vs Paris Saint-Germain

Brest meraih satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Laga terbaru mereka berakhir imbang 2-2 melawan Le Mans di Ligue 1 pada 22 Agustus, hasil kompetitif pertama mereka di musim baru. Sebelumnya, mereka kalah 2-0 dari Nottingham Forest dalam laga persahabatan, dan bermain imbang 2-2 dengan Venezia dalam pertandingan pemanasan lainnya. Brest mencetak 10 gol dalam lima pertandingan tersebut tetapi kebobolan sembilan, mencerminkan catatan pertahanan yang terbuka dan kadang rentan di pramusim.

Lima hasil terakhir PSG menunjukkan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan. Pertandingan terbaru mereka berakhir imbang 2-2 di kandang Rennes pada 23 Agustus, ketika kebangkitan di babak kedua menyelamatkan satu poin pada pekan pembuka Ligue 1. Sebelumnya, mereka kalah 1-0 dari Lens di Piala Super dan mengalahkan Aston Villa 2-1 di Piala Super UEFA. PSG mencetak enam gol dan kebobolan enam gol dalam lima pertandingan tersebut, hasil yang beragam yang mencerminkan awal musim yang belum stabil.

Brest vs Paris Saint-Germain: Rekor head-to-head terkini

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi pada 10 Mei 2026, ketika PSG menang 1-0 di kandang di Ligue 1. Dalam lima pertemuan terakhir, PSG memegang rekor dominan dengan empat kemenangan sementara Brest tidak meraih satu pun, dengan satu pertandingan tidak menghasilkan kemenangan untuk Brest. Hasil paling telak dalam rangkaian itu terjadi di Liga Champions pada 19 Februari 2025, ketika PSG menang 7-0 di Parc des Princes. PSG mencetak 19 gol dalam lima pertemuan tersebut dan hanya kebobolan dua gol.