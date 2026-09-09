Pesan tiket Saudi Pro League:

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Daftar jadwal lengkap untuk matchweek 6 mendatang

Berikut semua pertandingan yang saat ini dijadwalkan untuk 2 matchweek musim ini, mencakup seluruh 18 klub.

Perlu dicatat juga bahwa Al-Ittihad dan Al-Ahli terkadang menggelar pertandingan di Prince Abdullah Al-Faisal Stadium yang lebih tua di Jeddah, selain markas utama mereka, Alinma Stadium, jadi jangan terkejut jika kedua venue tercantum untuk klub yang sama.

Matchweek 6

Tanggal Pertandingan Waktu AST (GMT +3 jam) Venue Tiket Sen 7 Sep 2026 Al Khaleej vs Al Riyadh 20.30 Prince Mohammed Bin Fahd Stadium Tiket Sen 7 Sep 2026 Al Hilal vs Neom SC 23.00 Kingdom Arena Tiket Sel 8 Sep 2026 Al Ettifaq vs Al Faisaly 20.30 Al Ettifaq Club Stadium Tiket Sel 8 Sep 2026 Al Hazem vs Al Taawoun 20.55 Al Hazem Club Stadium Tiket Sel 8 Sep 2026 Al Ittihad vs Al Fayha 23.00 Alinma Stadium Tiket Sel 8 Sep 2026 Al Qadsiah vs Al Ahli 23.00 Mohammed Tiket Rab 9 Sep 2026 Al Kholood vs Al Shabab 20.55 Al Hazem Club Stadium Tiket Rab 9 Sep 2026 Al Fateh vs Diriyah Club 23.00 Maydan Tamweel Al Oula Tiket Rab 9 Sep 2026 Al Nassr vs Abha 23.00 Al-Awwal Park Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Saudi Pro League?

Untuk membeli tiket pertandingan Saudi Pro League, metode paling andal adalah mengunjungi situs resmi liga, tempat Anda bisa membuka bagian 'Fixture/Tickets' di bawah tab 'Matches'.

Matchweek biasanya digelar dalam tiga hari, yang mayoritas berlangsung dari Kamis hingga Sabtu untuk menyesuaikan dengan akhir pekan di Arab Saudi, Jumat dan Sabtu, dan tiket biasanya dirilis beberapa pekan sebelum setiap pertandingan.

Selain itu, jika Anda ingin mengamankan kursi sebelum rilis resmi atau berharap mendapatkan tiket last-minute, Anda bisa mempertimbangkan penjual sekunder StubHub, dengan tiket mulai dari SAR17.

Berapa harga tiket Saudi Pro League?

Anda biasanya bisa mendapatkan tiket dasar pertandingan Saudi Pro League seharga SAR50-100, sehingga menonton langsung menjadi terjangkau bagi pelancong solo, kelompok suporter, atau keluarga penggemar berat sepakbola.

Namun, laga-laga besar, terutama yang melibatkan tim ternama seperti Al Hilal FC atau Al Nassr FC, punya harga lebih mahal, khususnya di area dengan pandangan terbaik.

Ada juga opsi sekunder untuk membeli tiket Saudi Pro League di StubHub. Harga di sini bisa berfluktuasi, baik di atas maupun di bawah harga resmi tiket, tergantung pertandingan dan seberapa dekat dengan tanggal laga, dengan tiket mulai dari SAR17.

Apa yang perlu diketahui tentang Saudi Pro League 2026/27?

Saudi Pro League mungkin dibentuk pada 2007, tetapi akarnya berasal dari 1950-an dan kompetisi His Majesty's League. Sembilan klub berbeda pernah menjadi juara Arab Saudi jika menilik kembali ke masa-masa awal tersebut. Namun, sejak divisi kasta tertinggi berganti nama menjadi Saudi Pro League, tiga tim mendominasi. Lima belas dari 18 gelar sejak 2007 diraih Al-Hilal (8), Al-Nassr (4) dan Al-Ittihad (3), dengan Al-Nassr mengakhiri penantian tujuh tahun untuk merebut kembali mahkota pada akhir musim 2025/26 di bawah Jorge Jesus. Ange Postecoglou kemudian mengambil alih untuk mempertahankan gelar pada 2026/27.

Kesuksesan tak terelakkan membawa popularitas dan karena itu tidak mengherankan jika tiga klub tersebut, Al-Ittihad, Al-Hilal dan Al-Nassr, bersama Al-Ahli, memiliki jumlah penonton tertinggi di liga. Bahkan, mereka menyumbang lebih dari 60% dari total kehadiran penonton tahunan Saudi Pro League. Klub-klub itu juga cenderung menarik mayoritas bintang asing yang berkarier di Timur Tengah.

Perekrutan Cristiano Ronaldo pada 2022 adalah transfer paling menonjol dalam sejarah SPL. Al-Nassr berada dalam euforia, terutama karena sebelumnya CR7 telah menolak kepindahan ke tetangga lokal sekaligus rival berat mereka, Al Hilal. Kedatangan Ronaldo merevolusi sepakbola Arab Saudi secara keseluruhan dan membuka jalan bagi banyak pemain level atas dari liga-liga Eropa untuk bergabung dengan Saudi Pro League.

Dengan empat tim Saudi Pro League saat ini berbasis di Riyadh, Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Shabab dan Al-Riyadh, perjalanan pencinta olahraga ke ibu kota Arab Saudi kerap berarti menyaksikan laga Pro League selama liburan mereka. Dengan nama-nama seperti Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Aleksandar Mitrovic, Neymar, Jhon Duran dan Darwin Nunez yang pernah bermain, atau masih bermain, untuk Al-Hilal dan Al-Nassr, tidak mengherankan jika permintaan tiket sangat tinggi setiap kali klub-klub itu bertanding.

Klub-klub dari Riyadh mungkin telah mendominasi sepakbola Saudi pada masa lalu, tetapi Al Ittihad dari kota pesisir Laut Merah, Jeddah, terus menunjukkan perlawanan selama bertahun-tahun dan merupakan salah satu klub sepakbola terbesar di negara itu dan di Asia secara keseluruhan. Banyak penggemar sepakbola ingin melihat mereka secara langsung, terutama ketika mereka memiliki deretan pemain gemilang yang mencakup Karim Benzema, Moussa Diaby dan Fabinho.

Musim 2026/27 juga punya arti tambahan bagi sepakbola Saudi secara keseluruhan, dengan liga menjalani jeda tengah musim yang diperpanjang dari 24 Desember 2026 hingga 7 Februari 2027 agar Arab Saudi dapat menjadi tuan rumah Piala Asia AFC 2027.